總統南下彰化！現場群眾高呼「小英加油」　蔡英文燦笑：讓我繼續照顧台灣

▲總統蔡英文南下彰化進行參訪。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

總統蔡英文28日南下彰化進行一連串參訪活動，她下午前往福成宮參拜，現場聚集不少支持民眾現身力挺，並一擁而上搶著和總統握手致意，現場也不斷傳出「挺小英，顧台灣」、「小英加油」的聲音。蔡英文致詞時則表示，希望台灣人民2020能票投小英，讓她繼續照顧台灣。

蔡英文28日下午前往彰化福成宮參拜，吸引不少支持者們紛紛到場，一睹總統面容，還有許多人不約而同地拿出手機搶拍。面對熱情群眾，蔡英文則是不吝於給予燦笑回應，更伸手與民眾逐一握手。

▲總統蔡英文到彰化福成宮參拜。（圖／記者唐詠絮攝）

蔡英文在彰化市長林世賢、立法委員黃秀芳的陪同下上台致詞，她見到現場聚集的支持群眾，表示「我感謝大家給我支持、給我加油」。她認為，自己上任總統3年多來認真耕耘，不論是在照顧人民、經濟或是人民主權方面都顧牢牢，台灣經濟如今正在穩定成長，在國家增加稅收之餘也全民減稅。

蔡英文更稱國際經濟機構預估，「今年台灣經濟成長率會是四小龍第一名」，現在台灣基礎已打好，國際市場打開，出口競爭力也愈來愈強。除此之外，她也照顧台灣年輕人，除了加薪節稅之外，還提供租屋補助、生育津貼，她強調，真正守護中華民國台灣主權的人是自己，懇切希望支持者們2020能票投蔡英文，讓她再做4年總統，繼續照顧台灣、護主權。

▲總統蔡英文希望支持者們2020票投小英，讓她繼續照顧台灣。（圖／記者唐詠絮攝）

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