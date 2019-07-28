蔡英文競辦：國民黨推韓國瑜就是要毀滅中華民國、民主自由

▲國民黨全代會，正式提名韓國瑜為2020總統參選人。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

高雄市長韓國瑜28日正式被提名為國民黨總統參選人。總統蔡英文競選連任發言人阮昭雄下午表示，國民黨推出不敢對反送中表態、還到中聯辦為一國兩制背書的韓國瑜，就是要毀滅中華民國、毀滅台灣今日的民主自由。

阮昭雄表示，推動轉型正義、把不當黨產歸零錯了嗎？恢復政治犯名譽錯了嗎？從對轉型正義的抹黑，就可以看出國民黨從未反省，無論是對轉型正義檢討戒嚴體制的抗拒，還是馬政府時代以來失政又傾中的路線，又或是如今高市府任用親信、施政無能還要當「落跑市長」的作為。

阮昭雄說，國民黨講保衛中華民國，更是荒謬，國民黨推出不敢對反送中表態、還到中聯辦為一國兩制背書的韓國瑜，「就是要毀滅中華民國、毀滅台灣今日的民主自由。」

阮昭雄指出，香港人民如今為了爭取最基本的人權不得不走上街頭，卻遭受政府跟黑道的暴力對待，「大家也可以看見，高雄市政在韓國瑜的領導下，市容變糟了、防疫變差了、過去不淹水的地方都淹了。」

阮昭雄強調，看看香港、看看高雄，千萬不要讓今日香港的民主淪喪、今日高雄的施政崩壞，成為台灣的明天。

▼蔡英文連任競選辦公室發言人阮昭雄。（圖／記者李毓康攝）

