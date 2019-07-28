呼應韓國瑜！蔡正元談走私菸：蔡英文權貴吃香喝辣

▲私菸風波，吳宗憲上銬。（圖／記者宋良義攝）

記者黃巈禾／台北報導

國安局警衛官吳宗憲藉總統蔡英文出訪勤務，以特權走私1萬條香菸，震驚社會大眾。高雄市長韓國瑜28日在國民黨第20屆第3次全國代表大會上表示，現在民進黨權貴吃香喝辣，總統蔡英文執政之下台灣倒退30年。對此，前國民黨立委蔡正元談走私菸時也狠酸，「蔡英文權貴集團吃香喝辣，連走私外國高級香煙，都只是總統府人員的超買陋習，台灣真有權貴吃喝的價值」。

蔡正元在臉書表示，蔡英文權貴集團寄生華航、華膳、華儲、桃機、桃勤、華旅，台灣讓蔡英文權貴集團吃香喝辣、吃乾抹淨，當然真有價值，「蔡英文權貴集團利用立院多數，愛怎麼砍庶民的權益就怎麼砍，愛怎麼花台灣人的納稅錢就怎麼花，台灣有錢給蔡英文權貴集團亂花，台灣當然有價值」。

針對國安私菸案，總統蔡英文第一時間表達震怒，前國安局長彭勝竹立刻請辭，前總統府侍衛長張捷也遭到調職處分；第二波懲處名單27日公布，7位高階幹部全遭記大過處分；第三波的懲處轉向國安局特種勤務中心，專任副指揮官周廣齊中將，是否成為下一個懲處對象也成為討論。

人事方面，蔡英文要求，新任國安局長邱國正要在一個禮拜內要提出檢討報告，預計下周將會有第三波的懲處名單；此外，蔡英文28日核定，新任侍衛長人事，由憲兵指揮部指揮官鍾樹明中將，接任總統府侍衛長。

蔡英文表示，對於這一類事件所引發的弊端，長期在政府系統裡面，沒被發覺和被改革，「作為國家領導人，我要表達歉意」。她強調，這個長期的弊端，不論發生在哪一個政府時代，歷經多少政府，「我們執政政府要一肩扛起這個責任，一定要把它查辦到底、釐清責任，讓事件不再發生」。

▲特勤中心副指揮官周廣齊中將。（圖／記者李毓康攝）