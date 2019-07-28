《半島》分析韓國瑜「局外人形象」企圖當選　民粹主義吸引聽眾

▲《半島電視台》分析台灣2020總統大選。（圖／翻攝自半島電視台網站）



記者丁維瑀／綜合報導

國民黨全代會今（28）日正式通過韓國瑜為2020總統提名候選人，就在他發表演說前，《半島電視台》則分析指出，韓國瑜希望建立起黨內「局外人」（outsider）的形象來贏得大選。此外，也有學者形容，韓國瑜是民粹主義者（populist），使用「發大財」言論吸引聽眾，就跟美國總統川普採用的模式相同。

分析寫道，韓國瑜去年11月成為高雄市長以前並未擁有太多名氣，如今，他期盼「局外人」身分能幫助自己當選總統；回到15日，國民黨總統初選民調結果出爐，62歲的他打敗4名競爭對手，其中包括鴻海科技集團創辦人郭台銘（Terry Gou）。

韓國瑜6月1日在台北凱道造勢，他告訴支持者自己是庶民總統。加州大學爾灣分校台灣政治專家南樂（Lev Nachman）則認為，韓國瑜靠著發大財言論吸引人，川普也憑藉空洞說詞抓緊許多美國人目光，「他以這種方式吸引人的能力，造成他至今的成功。」

根據分析，韓國瑜1993年時任立法委員，然而直到他去年當選高雄市長後，才來到鎂光燈焦點下方。高雄過去20年一直由民進黨治理，不過，韓國瑜以多項承諾驚艷選民，他致力要解決一連串的財務問題，像是生活成本高升、薪水停滯、就業市場萎靡、社會不公等。

▲韓國瑜出席國民黨全代會。（圖／記者李毓康攝）



文內描述，韓國瑜告訴支持者，他願意為了中華民國粉身碎骨的同時，他也傾向與中國大陸建立更深厚的經濟關係。諾丁罕大學研究台灣政治情勢的蘇利文（Jonathan Sullivan），也是中國政策研究所所長，他表示，韓國瑜被視為中國大陸的希望，他承諾建立緊密兩岸關係，立刻解決台灣經濟問題。

外媒指出，總統蔡英文2016年上任後，中國大陸切斷與台灣的溝通管道，此外，薩爾瓦多、巴拿馬等過去的盟友也與台灣斷交，不過，蔡在西方找到新的支持。美國本月同意向台灣軍售價值22億美元武器；中國大陸則稱此舉嚴重破壞國際法、國際關係的基本準則。

▲蔡英文22結束自由民主永續之旅，返國後在機場發表談話。（圖／攝影中心攝）



蔡英文先前展開「自由民主永續之旅」，訪問加勒比海邦交國，去程過境美國紐約（New York），返程則過境丹佛（Denver）。文內還描述，蔡英文與韓國瑜被問及香港示威議題時，兩人做出明顯不同的反應，韓國瑜起初還回答不清楚，後來才表達「三個不容懷疑的決心」。

蘇利文表示，韓國瑜背後有很多強大支持，包括親中媒體，而在台灣歷史上，韓作為一個「局外人」，卻能如此受益於部分媒體，讓人想起川普與《福斯新聞》（Fox News）的協同效應。

文內最後指出，韓國瑜還需要調整自己的力量，他決定競選總統後已讓一些選民感到不安，此外，郭台銘也有機會以獨立身分參選。南樂說明，未來還有許多議題可以談論，不僅只是與中國的典型貿易，隨著香港示威的開展，也將改變討論兩岸關係的方式。

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