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罷韓活動「公民假日草市」場地找到了！28日五甲龍成宮登場

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記者柯沛辰／高雄報導

公民團體「Wecare高雄」及「公民割草行動」近日發起罷韓連署，希望罷免高雄市長韓國瑜。不料連署活動「公民假日草市」28日的場地租借一波三折，4度被高市府打回票，直到26日才確定在鳳山區五甲龍成宮廣場舉辦。

公民割草行動在臉書指控，「公民假日草市」遭高市府一再阻擋刁難，原定6日在駁二特區舉行，卻遭市府以「政治活動」為由駁回申請。團隊改申請勞工公園廣場，但經過整整一周才被告知「場地施工」，二度受阻。

團隊心想，既然公有場地不行，那就改申請私人場地，轉移到橋頭糖廠的百世新天地，怎料場勘簽約時竟遭無故取消，最後只好改到三民公園，沒想到市府又臨時通知要進行登革熱宣導，不得舉辦。

▲▼罷韓活動「公民假日草市」場地找到了！28日五甲龍成宮登場。（圖／翻攝自臉書／公民割草行動）

▲罷韓活動「公民假日草市」租借場地4度受阻，質疑高市府蓄意刁難。（圖／翻攝自臉書／公民割草行動）

公民割草行動表示，公民團體依正當程序申請活動場地，不該遭到政治力介入，呼籲韓市長誠實面對公民聲音，專注市政，而非自行「爬樹勘洞」、拋棄高雄參選總統，或作秀博取新聞版面，這些都不是市民樂見的，不僅讓市民失望，也讓高雄成為笑柄。

公民割草行動表示，「公民假日草市」歷經4次波折，最終敲定28日下午3點到晚上6點在五甲龍成宮廣場（鳳山區五甲二路730巷6號）正式登場，屆時將邀請律師賴中強、時代力量議員林于凱等各界嘉賓共襄盛舉。

▲▼韓國瑜回應。（圖／記者李唯甄翻攝）

▲韓國瑜回應租借場地一事，強調是擔心疫情群聚感染，非蓄意阻擋。（圖／記者李唯甄翻攝）

對此，韓國瑜26日受訪時回應，三民區是登革熱防疫的重中之重，「所有大型的民眾活動，站在市府立場希望要謹慎小心，最好不要辦，因為群聚效應下來，爆發不得了。」

他強調，他當高雄市長絕不會預設立場，民眾本來就可以發出自己的聲音，但三民區此時此刻較不適合舉辦大型活動，「如果有一些團體想要申請，請向我們市政府循正常管道申請，絕對不會有刁難。」

▼罷韓活動租借場地一波三折，最後總算敲定28日在鳳山五甲龍成宮登場。（圖／翻攝自臉書／公民割草行動）

▲▼罷韓活動「公民假日草市」場地找到了！28日五甲龍成宮登場。（圖／翻攝自臉書／公民割草行動）

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關鍵字：Wecare高雄,公民割草行動,公民假日草市,高雄,鳳山,韓國瑜,罷韓,五甲龍成宮

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