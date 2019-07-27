韓國瑜面對719大淹水　邱俊憲：假日就不用盡市長責任？

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韓國瑜面對淹水態度「不可取」　邱俊憲狠批：假日就不用盡市長責任？

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記者李唯甄、吳奕靖／高雄報導

719豪雨轟炸高雄，讓市區多處傳出淹水災情，三民區正興里里長因不滿里內淹水，發起罷韓行動，引來韓國瑜批評「里長怎帶頭唱衰？」，該里長不甘示弱，又PO出淹水影片反嗆韓國瑜「眼瘸」，雙方唇槍舌戰多日；對此，民進黨議員邱俊憲批評「韓國瑜沒有愛與包容」，更接連批韓兩次「不可取」。

▲韓國瑜前往「裕藏富邑大廈」視察地下室進水狀況 。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜淹水隔天前往苓雅區勘災。（圖／記者賴君欣攝）

「韓國瑜面對災情的態度讓市民很驚訝！」，邱俊憲表示，韓國瑜面對第一線里長透過影片向他陳述災情時，韓的反應沒有愛與包容、也沒有謙卑；而在719豪雨當天，韓國瑜還在市府接受專訪，討論的主題也是以選總統為主，而不是市政發展，之後才匆忙趕到應變中心；隔天韓缺席第二次會議，接著又在台北被拍到，跟蘇起等人進行政治上的會面討論。

▲▼議員邱俊憲批評韓國瑜面對淹水態度不可取。（圖／記者吳奕靖攝）

▲議員邱俊憲批評韓國瑜面對淹水態度不可取。（圖／記者吳奕靖攝）

邱俊憲批評，災害不分平日假日，韓國瑜卻好像「假日就可以不用盡市長的責任」，「難道六日、市民的安全就不重要了嗎？」，認為韓不能用時間切割來卸責；「到目前為止，面對淹水指責，市長都用四兩撥千斤、甚至指責別人的方式去面對責難，這不是可取的方式」，邱俊憲喊話，要韓國瑜「回頭是岸」，「市政做好才能當總統」。

對此，高市府發聲明回應，「綠營議員刻意張冠李戴錯置市長行程，市長在防災會議三級開設時當然不在台北，用說謊的方式刻意抹黑，為了政黨利益作秀，高雄市民應予以譴責」；事實上，韓國瑜在淹水隔天（20日）下午現身苓雅區勘災，被拍到和蘇起等人在台北會面則是21日下午，對於淹水後將近20小時未有公開行程，韓國瑜則表示「我從沒喘過一口氣」。

▲▼綠營議員到地檢吿韓國瑜等人瀆職。（圖／記者吳奕靖攝）

▲綠營議員因淹水災情，到地檢吿韓國瑜等人瀆職。（圖／記者吳奕靖攝）

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關鍵字：高雄市長,韓國瑜,719淹水,民進黨,議員,邱俊憲

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