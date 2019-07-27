美女醫師酸韓國瑜爬樹「人類老祖宗行為」　給他幾百萬年一定會進化

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美女醫師黃宥嘉酸韓國瑜爬樹「人類老祖宗行為」　給他幾百萬年一定會進化

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▲▼黃宥嘉醫師為台北人平反，還嗆爆高雄人才是最現實的。（圖／翻攝自／睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間／ETtoday攝）

▲美女眼科醫師黃宥嘉在臉書上嗆爆韓國瑜爬樹視察登革熱。（圖／翻攝自／睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間／ETtoday攝）

記者林彥臣／綜合報導

美女眼科醫師黃宥嘉應經常應網友要求，在臉書上談論時事，27日她在臉書上針對高雄市長韓國瑜爬樹視察登革熱一事指出，看到樹就爬比較像人類老祖宗的行為，跟有些人沒吃飯，血糖低就生氣一樣，同屬於演化上沒有很進化的行為，給他幾百萬年時間，他一定會進化的。

黃宥嘉在粉絲專頁「睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間」上發文談論的主題，原本是國安人員私菸案，她認為「刷卡就是超買走私有人刷卡留下證據的嗎？」

不過黃宥嘉話鋒一轉，就用私菸案暗批韓國瑜，「華航國安局香菸事件，告訴我們，華人社會，任何規定都有漏洞可逃，正因為這種社會機制不公正不公平，大家會抱著權貴的大腿，因為想要獲得額外的好處。所以我一直認為在政治選舉中張揚庶民、權貴概念是沒有意義的事。」

黃宥嘉說，「在華人社會，我們一直支持著社會流動：宮女爬上了龍床就變成妃子，庶民參選，得了官職就變成權貴。庶民跟權貴是一朝一夕的事，有何可挑撥？人會支持跟自己屬性相似的人也很正常。」

▲▼韓國瑜爬樹。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜爬樹視察登革熱，黃宥嘉認為這不是很進化的行為。（圖／記者賴君欣攝）

黃宥嘉揶揄韓國瑜，「韓國瑜市長爬樹視察登革熱疫情，在我看來，看到樹就爬比較像人類老祖宗的行為。跟有些人沒吃飯，血糖低就生氣一樣，同屬於演化上沒有很進化的行為。我是覺得不用太苛責韓市長，給他幾百萬年時間，他一定會進化的。」

黃宥嘉並非第一次槓上韓國瑜，早在6月1日韓國瑜凱道大造勢，大批韓粉湧入台大醫院躲雨，黃宥嘉就在臉書上痛批主辦單位失職。

另外黃宥嘉也曾上節目討論「ＸＸ人驕傲什麼？」的主題，討論全台各縣市民眾以什麼為傲，黃宥嘉在節目上以台北人代表身分，回應全台各地認為台北人比較現實的看法表示，「我覺得台北人跟高雄人比起來，還是高雄人現實，因為高雄人家說一句『發大財』你們票就投給他了，這個才是真正的現實」。這樣的回應顯然也是衝著高雄市長韓國瑜而來。

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關鍵字：黃宥嘉,韓國瑜,爬樹,演化,進化

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