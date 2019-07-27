合一行動聯盟辦「挺韓餐會」　將自推10席區域立委人選

▲合一行動聯盟召集人彭迦智。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

為了慶祝高雄市長韓國瑜贏得國民黨總統初選，宗教團體「合一行動聯盟」27日中午在台北席開40桌舉辦「挺韓餐會」。 合一行動聯盟召集人彭迦智表示，聯盟是去年10月20日新成立的政黨，不會推派總統候選人，因為韓國瑜已經是現在最好的人選，將全力支持他。另外，聯盟也預計推出10席區域立委加上3席不分區立委，希望取得足夠的政黨票在立法院制衡藍、綠兩黨。

合一行動聯盟政黨27日中午於台北海霸王餐廳舉辦挺韓餐會，席開40桌，約聚集400名韓粉到場響應，現場也準備了摸彩活動，參加者必須繳交500元，可拿到一張繳費收據與摸彩券，獎品有100頂訂製款國旗帽。

▲合一行動聯盟召集人彭迦智。（圖／記者林敬旻攝）

彭迦智受訪時表示，這次辦活動主要就是要力挺韓國瑜選總統，也藉由活動來表述聯盟成立的宗旨與理念，還有立法委員選舉的策略，希望幫韓國瑜拓展更多包括年輕人、知識選民、經濟選民等中間選民的票源。

彭迦智表示，合一行動聯盟屬於小黨，將會推出10席區域與3席不分區的立委人選，等到國民黨與民進黨完成所有立委初選之後，預計九月份會提出來。他說，聯盟希望為台灣訂定一個「權能區分」的政府，亦即政府有能、人民有權。他也說，近日菸品走私案最大的問題就在於，執政者、監督者與執行者都是同一個人，所以人民沒辦法監督政府，直言這就是台灣現在最大的弊端。

彭迦智說，聯盟已經沒有辦法寄望現在的執政者，因為政策的制定與監督者都是同一個人，也不寄望政府能有所改變，所以現在的宗旨與理想就是要恢復中華民國的榮耀，而所有總統候選人中也只有韓國瑜是最符合的人選，因此將全力支持他。

▼「合一行動聯盟」舉辦挺韓餐會。（圖／記者范綱儀攝）



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