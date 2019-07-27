719淹水「未開匣門、抽水站沒電」　民進黨議員地檢告韓國瑜「瀆職」

▲綠營議員到地檢吿韓國瑜等人瀆職。（圖／記者吳奕靖攝）

記者李唯甄、吳奕靖／高雄報導

719豪雨襲擊高雄，讓市區多處傳出淹水災情，三民區正興里里長為此槓上市長韓國瑜，雙方唇槍舌戰多日；民進黨議員康裕成等人27日更召開記者會控訴，指這次淹水是因為水閘門當天沒打開、抽水站沒接電，加上十全滯洪池工程延宕，綠營議員齊聚高雄地檢署，按鈴申告韓國瑜、副市長李四川和水利局長李戎威「瀆職」。

「如果719當天滯洪池閘門沒開、抽水站沒接電、所有滯洪池工程也延宕，這不是瀆職、什麼是瀆職？」，康裕成氣憤的說，水利局長之前答應滯洪池將在6月完工，如今都要8月了，工程嚴重延宕；何權峰也質疑，就算不能在汛期前完工，至少也能先滯洪，沒想到水閘門沒開，沒達到蓄水功能，害當地淹水災情慘重。

▲前高雄議長康裕成怒轟韓市府瀆職。（圖／記者吳奕靖攝）

對此，水利局總工程司梁錦淵親自到場說明，十全滯洪池工程延誤，是為了配合周邊其他單位工程，719當天因為滯洪池連接的路段有感電設施，為確保施工人員安全，才無法打開閘門，現在已經要求廠商把可能造成危害的設備都遷離，整個滯洪池工程也會盡量趕在9月底前完工。

高市府則發出聲明回應，「綠營議員刻意張冠李戴錯置市長行程，市長在防災會議三級開設時當然不在台北」，批評議員用說謊的方式刻意抹黑，為了政黨利益作秀，高雄市民應予以譴責。

高市府強調，719暴雨超過系統承載量才是導致淹水主因，切勿以政治因素干擾工程專業。另外，聲明中也指出，該案是接續前朝工程，延續相關進度，若以此邏輯，綠營議員是否也該追溯前市長陳菊與前代理市長許立明的責任？

▲三民區正興里長為淹水槓上韓國瑜 。（圖／東森新聞）