走私還是超買？美女醫師：XX就是超買「誰走私留會證據」

▲眼科醫師黃宥嘉在臉書中回應香菸事件是「超買」還是「走私」。（翻攝自／睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間）



記者林彥臣／綜合報導

總統府日前在公開聲明中，以「超買」來解釋國安人員利用總統出訪挾帶大量香菸入關一案，引發社會各界討論「走私與超買」的差別。對此經常談論時事的美女眼科醫師黃宥嘉也在臉書中回應對香菸事件看法，認為應該是屬於超買，而非走私，因為沒有人走私會留下證據。

黃宥嘉在粉絲專頁「睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間」中表示，「我比較單純啦，有刷卡就是超買，走私有人刷卡留下證據的嗎？我是覺得在肺癌盛行的今日，

大家關注這個議題也要關注吸煙，特別是吸二手菸對大家造成肺癌的風險！」

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黃宥嘉說，華航國安局香菸事件，告訴我們，華人社會，任何規定都有漏洞可逃，正因為這種社會機制不公正不公平，大家會抱著權貴的大腿，因為想要獲得額外的好處。所以我一直認為在政治選舉中張揚庶民、權貴概念是沒有意義的事。

不過黃宥嘉最後還是強調，是超買還是走私，還是要看台灣的法院依法裁判。

網友回應黃宥嘉的觀點則正反不一，「黃醫師說得很好，走私就是都不留下痕跡啊！」、「走私方式要由黑道解釋會比較正確！」、「走私當然敢刷卡留下證據，因為vvip沒人敢查」、「妳知道刷卡買的物品，沒有經過海關就是走私嗎⋯⋯」、「聰明的黃醫師解釋簡單明瞭超買不等於走私，走私不會用刷卡。」、「走私：不依法令規定納稅或不遵守政府管制物資規定，而私運貨物到某地的犯罪行為。」。