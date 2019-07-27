韓國瑜全代會演講鎖定2大主題！顧問團超過30人　蘇起指導兩岸、外交

▲韓國瑜27日出席「開薪回高雄、預見薪未來」徵才活動。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨全代會28日登場，這次的主軸為「革新團結、重返執政」，將正式提名高雄市長韓國瑜為第15屆中華民國總統參選人。對於演說內容，高雄市長韓國瑜下午受訪表示，兩岸是重要議題，經濟也是重要議題，整個黨員大家團結的心，以及喚起台灣人民要了解處境為何，有很多方方面面。

針對今日北上拜會馬英九，韓國瑜受訪時表示，聊了719水災問題，還有未來高雄捷運線如何更有效的發揮，交通事故減少，還有能源政策議題，當然也談到兩岸問題，談50分鐘，都以公共事務為主。

據了解，韓國瑜經過與國政顧問團討論後，全代會演說內容主要訴求為兩岸和經濟兩大議題，以呼應他長期以來主張「國家安全、人民有錢」的口號與主張。

另外，在韓國瑜的國政顧問團中，已邀請在政大東亞所的碩士論文指導老師蘇起指導兩岸、外交政策，目前顧問團成員大概有30位，仍在擴編當中。

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