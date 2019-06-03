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韓粉癱瘓台大醫院！廁所超商全塞爆　醫怒批：主辦單位失職

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▲▼凱道力挺韓國瑜民眾進入台大醫院避雨。（圖／記者洪巧藍攝）

▲凱道力挺韓國瑜民眾進入台大醫院避雨。（圖／記者洪巧藍攝）

記者謝承恩／綜合報導

韓國瑜1日於凱道舉行造勢大會，大批韓粉湧入台大醫院避雨休息、擠爆超商、上廁所，讓想要看病、拿藥的民眾，十分困擾。眼科醫師黃宥嘉便在臉書直批，如果只有一兩個人烙塞去用廁所當然沒問題，但如果遊行一整批人都湧進醫院借廁所，那就是主辦單位失職！

台大醫院緊鄰凱達格蘭大道，只要舉辦大型造勢、抗議、遊行，往往就有支持者「路過」醫院休息，甚至把一樓超商、咖啡廳當做補給站。韓國瑜1日號召40萬含粉上凱道造勢，遇到午後大雨，韓粉紛紛湧入台大醫院躲雨、休息，原本應該要保持安靜的醫療場所，瞬間像菜市場般鬧哄哄，不只大廳桌椅全被占據，就連大廳地板也隨處可見席地而坐的民眾，讓病患及病患家屬難以進出。

請繼續往下閱讀...

▲▼凱道力挺韓國瑜民眾進入台大醫院避雨。（圖／記者洪巧藍攝）

▲支持者佔據咖啡廳的桌椅。（圖／記者洪巧藍攝）

眼科醫師黃宥嘉便在臉書PO文指出，「遊行的人，如果也會累，主辦單位應該要自備帳篷，自備冷氣電風扇。錢是要拿出來用的，而不是去用台大醫院的。一兩個人烙塞去用醫院廁所當然沒有問題，一群人這樣，就是主辦單位失職！」民眾大量癱瘓醫院，累的往往是醫護人員、病人與家屬。

底下網友更發言力挺醫師「醫院不是賣場，是給真正需要的人使用的。」、「醫院就是醫院，不是休息廣場，不能太吵鬧。」、「任何事都要有配套措施，要有完整規劃，要不然讓支持自己的人被人怨！」、「反年改就有相關新聞了～兒童醫院都是遊行的人、佔據了小孩的空間，醫院要請他們離開還被罵。」

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