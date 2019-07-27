400位韓粉挺韓餐會秀「收據」：我們都是自己來的！

▲風起雲湧挺韓餐會，支持者熱情挺韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

為了慶祝高雄市長韓國瑜贏得國民黨總統初選，宗教團體「合一行動聯盟政黨」27日中午在台北席開40桌舉辦「挺韓餐會」，不過韓國於本人並沒有出席，下午將赴新北市三重綜合體育場參加徵才活動，號召北漂青年返鄉。餐會於上午11時開始，活動內容包括鼓隊演出、愛國歌曲唱誦與國旗帽抽獎等等，預計進行至下午2時結束。

這場挺韓餐會活動由「合一行動聯盟政黨」所舉辦，現場席開40桌，約有400名韓粉到場響應，現場也準備了摸彩活動，參加者必須繳交500元，可拿到一張繳費收據與摸彩券，獎品有100頂訂製款國旗帽。

▲風起雲湧挺韓餐會，支持者熱情挺韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

現場不少韓粉也秀出自己的繳費收據，證明「我們是自己來的」，他們身穿中華民國國旗服飾，並大喊「我愛中華民國，唯一支持韓國瑜」的通關密語。餐會接近尾聲時，也於當場抽出100位幸運兒，可獲得訂製款得國旗帽。

現場節目內容包括韓風鼓隊表演、「團結力量大」、「誰都不能欺侮他」、「中華民國頌」等愛國歌曲演唱，壓軸還有多位韓粉貢獻的「韓粉贊助獎」以及5件愛國T恤的抽獎，被抽中的幸運兒無一不開心，現場歡呼聲不斷。

▲風起雲湧挺韓餐會，抽獎活動。（圖／記者林敬旻攝）

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