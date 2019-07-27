89歲韓粉現身餐會：如果韓國瑜沒出線..我就要怒撕黨證

▲風起雲湧挺韓餐會，年邁支持者熱情挺韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

為了慶祝高雄市長韓國瑜贏得國民黨總統初選，宗教團體「合一行動聯盟政黨」27日中午在台北席開40桌舉辦「挺韓餐會」，不過韓國瑜本人並不會出席，下午將赴新北市三重綜合體育場參加徵才活動，號召北漂青年返鄉。餐會中更有高齡89歲的支持者表示，「如果韓國瑜沒有代表國民黨出線，我就要把黨證撕掉，因為國民黨不團結」！

這場挺韓餐會活動由「合一行動聯盟政黨」所舉辦，現場席開40桌，參加者必須繳交500元，現場韓粉身穿中華民國國旗服飾，並大喊「我愛中華民國，唯一支持韓國瑜」的通關密語，現場也準備了摸彩活動，獎品有100頂訂製款國旗帽。

▲風起雲湧挺韓餐會，支持者熱情挺韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）



餐會中有來自全台各地的韓國瑜支持者，甚至有鐵粉遠從海外搭機回台，也有部分年輕支持者到場力挺。其中，有一名高齡96歲的楊先生特地上台表達對韓國瑜的支持，也祝福所有人能身體健康、福祿東海、長命百歲。

現場還有一位89歲的陳先生是國民黨的資深黨員，他表示韓國瑜不只能救國民黨，也是中華民國的救星，「如果還韓國瑜沒有代表國民黨出線，我就要把黨證撕掉，因為國民黨不團結」！

現年27歲的陳先生則說，不得不說民進黨的媒體操控很嚴格，網路上像是批踢踢等多數的平台都很偏綠，大家都刻意封鎖跟大陸有關的事。不過他說，以自己到大陸經商的經驗來說，其實大陸現在發展非常進步，而對於年輕人來說想要的就是賺大錢以及擺脫22K的環境，「想做到這樣而已」。

另一位32歲的年輕韓粉何先生則說，自己支持韓國瑜是源自年金改革對軍公教不公，他相信韓國瑜當選總統能夠把年金改回來，支持的原因大概就是如此。

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