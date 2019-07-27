加護病房忙翻！護理師想提神「咖啡泡半小時」神展開　超多人都犯過傻

▲咖啡袋口要撕開阿XDDD。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名護理師在加護病房值班，忙碌且高壓的環境下，讓她每天都得來杯熱咖啡提神，日前她嘗試喝濾掛式咖啡，怎料不論味道、顏色都異常地淡，第二次她學聰明，泡上半小時，結果瞬間被朋友突破盲點。

網友在PTT笨版笑說，「先跟偉大的護理人員致敬，每天都要忙得半死，強者我國中同學在加護病房一整個操，每天需要泡一杯咖啡才行，早上閒聊的時候說要泡濾掛式咖啡，然後她說已經『泡』了好久，才覺得事情不太對勁。」

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▲原來是第一次覺得味道太淡，所以這回卯起來泡了半小時。（圖／翻攝自PTT）

當時，護理師友人在Line上傳了張照片，上面是一個未開口的咖啡袋浸在水裡，瞬間有種茶包的即視感。原po見狀連忙提醒她，要先將上面的口打開，再以熱水沖泡。

聞言，當事人恍然大悟，不禁笑回「難怪我等老半天，而且我禮拜六就這樣泡過一次，想說可能比較淡，這次要泡久一點，笑死...我泡了半小時了，原來要打開，我還怕太熱，泡溫水。」

▲其實...護理師朋友不孤單。（圖／翻攝自PTT）

對此，鄉民紛紛笑回，「證明不看說明的人很多」、「朋友太可愛了XDD」、「泡濾掛咖啡技能習得」、「可是日本現在真的有出這樣泡的呢」、「原來如此...長知識了」。

好笑的是，犯傻的不只她一人，「我媽外出的時候也會這樣...」、「同事也這樣泡，在我進那個單位前都沒人跟她說，主管看她終於打開來沖之後，還很失望」、「我第一次泡還要把粉倒進去當即溶，怎麼溶不掉QQ」、「我第一次泡濾掛也是沒撕就去沖熱水，然後手就被燙到了」、「跟我爸一樣！他一直說這咖啡很香，但是沒什麼味道，直到我看到他怎麼『泡』的」。