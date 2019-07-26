吃屎哥赴連千毅直播單挑「慘遭痛宰」　處罰「吃XX」竟抱水桶嘔吐

▲吃屎哥赴連千毅直播單挑，進處罰竟然抱著水桶吐。（圖／翻攝自連千毅臉書直播，下同）



記者林彥臣／綜合報導

「吃屎哥」游兆霖再度赴約「直播拍賣天王」連千毅的直播，並且帶著另一位網紅魏陽陽，跟兩位連千毅找來的拳手，進行二對二的單挑，比賽約定，贏家可以獲得3萬元獎金，輸家必須進行懲罰，雙方還要簽訂「拳擊交流自願書」，言明如有受傷雙方無須負責。這場單挑直播人數最高時，一度吸引7.8萬人同時上線觀看。

雙方在一處類似倉庫內的場地進行單挑直播，裡面停放了許多要價不斐的超跑，第一回合吃屎哥多次大喊自己發動的大絕招，如「萬佛朝宗」、「天蠶腳」等等，雖然喊得大聲，可是面對對手的攻擊卻毫無還手之力，對手想揍頭就揍頭，想揍身體就揍身體，想翻摔就翻摔。

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第二回合，換魏陽陽上場，魏陽陽開局倒還打到對手兩拳，不過隨後顏面遭到一拳重擊，比賽一度暫停，當比賽恢復進行之後，他雖然完全招架不住對手的攻擊，不過還是盡力纏鬥。

第三回合再度輪到吃屎哥上場，吃屎哥先是唱《癡情玫瑰花》挑釁對手，隨後就是遭到對手的連續狂毆，吃屎哥則是一拳都打不到對手。

雙方總共打了六回合，在第六回合四名選手全上，連千毅宣布，在這一回合的規則，只要能夠把對方壓制10秒，就算獲勝，結果當然是吃屎哥與魏陽陽雙雙被翻摔到地上被壓制。

比賽結束後連千毅宣布進入懲罰，拿了一個杯子叫吃屎哥到角落現場把尿裝進去。連千毅說，「今天尿是你跟魏陽陽一人一半？」吃屎哥立馬回答，「對，我們一人一半」。

但是連千毅後來又以他的直播不是和喝尿為由，要現場工作人員把尿收起來，拿出了地獄麻辣乾麵當處罰，魏陽陽因為義氣相挺吃屎哥，才參加這場單挑直播，所以隨意吃就好，剩下的地獄麻辣乾麵必須由吃屎哥全部吃完。

但是因為地獄麻辣乾麵太辣了，吃屎哥吃到後來竟然抱著水桶嘔吐。連千毅最後給吃屎哥與魏陽陽一人一包小紅包，然後請工作人員陪同他們去醫院檢查身體有無異狀，就結束了單挑直播的部分。