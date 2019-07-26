　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吃屎哥赴連千毅直播單挑「慘遭痛宰」　處罰「吃XX」竟抱水桶嘔吐

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼吃屎哥赴連千毅直播單挑，進處罰竟然抱著水桶吐。（圖／翻攝自連千毅臉書直播）

▲吃屎哥赴連千毅直播單挑，進處罰竟然抱著水桶吐。（圖／翻攝自連千毅臉書直播，下同）

記者林彥臣／綜合報導

「吃屎哥」游兆霖再度赴約「直播拍賣天王」連千毅的直播，並且帶著另一位網紅魏陽陽，跟兩位連千毅找來的拳手，進行二對二的單挑，比賽約定，贏家可以獲得3萬元獎金，輸家必須進行懲罰，雙方還要簽訂「拳擊交流自願書」，言明如有受傷雙方無須負責。這場單挑直播人數最高時，一度吸引7.8萬人同時上線觀看。

雙方在一處類似倉庫內的場地進行單挑直播，裡面停放了許多要價不斐的超跑，第一回合吃屎哥多次大喊自己發動的大絕招，如「萬佛朝宗」、「天蠶腳」等等，雖然喊得大聲，可是面對對手的攻擊卻毫無還手之力，對手想揍頭就揍頭，想揍身體就揍身體，想翻摔就翻摔。

請繼續往下閱讀...

第二回合，換魏陽陽上場，魏陽陽開局倒還打到對手兩拳，不過隨後顏面遭到一拳重擊，比賽一度暫停，當比賽恢復進行之後，他雖然完全招架不住對手的攻擊，不過還是盡力纏鬥。

▲▼吃屎哥赴連千毅直播單挑，進處罰竟然抱著水桶吐。（圖／翻攝自連千毅臉書直播）

第三回合再度輪到吃屎哥上場，吃屎哥先是唱《癡情玫瑰花》挑釁對手，隨後就是遭到對手的連續狂毆，吃屎哥則是一拳都打不到對手。

雙方總共打了六回合，在第六回合四名選手全上，連千毅宣布，在這一回合的規則，只要能夠把對方壓制10秒，就算獲勝，結果當然是吃屎哥與魏陽陽雙雙被翻摔到地上被壓制。

比賽結束後連千毅宣布進入懲罰，拿了一個杯子叫吃屎哥到角落現場把尿裝進去。連千毅說，「今天尿是你跟魏陽陽一人一半？」吃屎哥立馬回答，「對，我們一人一半」。

▲▼吃屎哥赴連千毅直播單挑，進處罰竟然抱著水桶吐。（圖／翻攝自連千毅臉書直播）

但是連千毅後來又以他的直播不是和喝尿為由，要現場工作人員把尿收起來，拿出了地獄麻辣乾麵當處罰，魏陽陽因為義氣相挺吃屎哥，才參加這場單挑直播，所以隨意吃就好，剩下的地獄麻辣乾麵必須由吃屎哥全部吃完。

▲▼吃屎哥赴連千毅直播單挑，進處罰竟然抱著水桶吐。（圖／翻攝自連千毅臉書直播）

但是因為地獄麻辣乾麵太辣了，吃屎哥吃到後來竟然抱著水桶嘔吐。連千毅最後給吃屎哥與魏陽陽一人一包小紅包，然後請工作人員陪同他們去醫院檢查身體有無異狀，就結束了單挑直播的部分。

ET快訊
老婆爆帶雙胞胎兒離家出走　馬俊麟深夜開直播「一次看清楚」
蕾絲辣模相愛卻缺關鍵「支柱」！徵「男室友1挑2」她們包養
70%男討厭爆乳妹！初約會「最雷穿著Top3」曝光　安全牌也
中年被裁員！戶頭剩1300元　他中「1.7億頭彩」翻身：看到
連槓41期…威力彩「13億頭獎」號碼出爐！

關鍵字：連千毅,吃屎哥,游兆霖,魏陽陽,單挑,直播

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

買5萬冷氣「臉書只賣1萬5」　客戶譙生兒沒X眼...師傅一看急回：好的

影／「男童淚喊媽媽！」她電話聽哭聲...揪心兩句話　詐騙集團傻住：對不起

國高中記警告！長輩秒訓人生汙點　他長大傻眼「根本沒人在意」超有共鳴

影／被一股力量拉進大豹溪！他伸腳嚇壞大家　葬儀社曝「屍體大石」：別拿命試

影／搭老公車！她見椅縫藏「藍色小褲褲」超怒　結局神轉笑翻8千網：學到一招

肉肉妹4年狂減16公斤！她PO「逆天對比照」秒脫單　網傻：Ｏ都沒瘦到？

影／幫訂茶湯會！外送哥「直達火化場」　家屬哀戚看傻眼...她尷尬：多少錢

跟隨7公里竟0違規！檢舉達人暴怒…蹲點她家門：你外出就繼續拍

吃屎哥赴連千毅直播單挑「慘遭痛宰」　處罰「吃XX」竟抱水桶嘔吐

好市多爽買140萬金條！名醫遭起底「狠奪嫩人妻」…富少戴綠帽崩潰

他透露戒菸2036天的心路歷程 揭開5大傷害！戰勝十年菸癮

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

娃以食為天！吃貨妹手捧大飯碗　「霸氣扒飯」大口吃：不准跟我搶

全家瘋交友App幫女兒挑老公！ 問內衣顏色超母湯...老爸怒扣分

王瞳8年情斷艾成　臉書首吐真實心聲：謝謝和對不起

餐桌上驚見「肥短萌手」披薩怪客！　牠狂撈撈不到...網笑翻：手太短啦XD

霸氣女選手超反差跳可愛風　孫燕姿讚「甜美到我有點嚇一跳」

貝齒陽光正妹海灘配對遇天菜 他貼心公主抱❤網敲碗求後續

韓爬過的樹5小時後全是「發泡劑」　像土黃毒瘤...他提3點危害：誇張

Lulu雙馬尾扮「陷阱妹」正面狂晃　陳漢典男扮女裝加入熱舞...笑翻！！

跟隨7公里竟0違規！檢舉達人暴怒…蹲點她家門：你外出就繼續拍

吃屎哥赴連千毅直播單挑「慘遭痛宰」　處罰「吃XX」竟抱水桶嘔吐

好市多爽買140萬金條！名醫遭起底「狠奪嫩人妻」…富少戴綠帽崩潰

顏值爆表！型男早餐店在板橋　27歲超帥老闆「HD正面照」曝光...網瘋搶卡位

違停車卡路口…他拍照慘被「4人堵家門」　巷子爆激烈罵戰

快訊／威力彩連槓42期！12.8億頭獎累計…再拚今年最高得主

俄羅斯有非洲豬瘟...台灣直飛2個月才查行李！防檢局認錯：過程疏忽

老公度蜜月不做功課還嫌棄　美女醫師歐洲餐廳「火大折斷筷子」

快訊／連槓41期…威力彩「13億頭獎」號碼出爐！中了一秒翻轉人生

台北家禽批發市場44雞疑禽流感　關門消毒8小時

跟隨7公里竟0違規！檢舉達人暴怒…蹲點她家門：你外出就繼續拍

6周注射處決5囚！他殺「8歲女童全家」排第一個　美聯邦政府恢復死刑

吃屎哥赴連千毅直播單挑「慘遭痛宰」　處罰「吃XX」竟抱水桶嘔吐

國際火線／依然戀你如昔 從文翠珊看香港的英國情結

好市多爽買140萬金條！名醫遭起底「狠奪嫩人妻」…富少戴綠帽崩潰

韓國瑜質疑「怎帶頭唱衰」　正興里里長打臉回擊：有人眼瘸？

昆凌一身Ralph Lauren套裝　成為2019溫網超美時尚風景

醉闖地下墓穴偷「800年十字軍頭骨」　他棺材堆酒醒嚇：藥嗑太多了

基因導致「拖延」？　德國Erhan Genc博士：多巴胺濃度影響專注力

23家台灣網媒照抄中國官媒「拔蔡」　陸委會：舉證「染紅」有難度

17歲電眼妹「性愛毒趴」裸斃！敢喝敢玩圈內超有名

生活熱門新聞

百合颱風最快今生成！周五六午後..

被一股力量拉進大豹溪！　他伸腳..

蒸飯...她一擦噁黑油　網長知..

他用1元結帳遭拒！老闆：會被看..

1200到家！閨蜜蹭車「只肯付..

型男早餐店在板橋　老闆「HD正..

差n公分換n片肉！萬人噴口水：..

餐廳虧百萬！他嗆好兄弟…隔天看..

違停車卡路口　他拍照慘被堵家門

妹子急拍肩「妳大便掉了」真相惹..

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞..

快訊／威力彩13億號碼出爐！中..

快訊／威力彩連槓42期！12...

滿滿蜆仔只要100！他見底部機..

更多熱門

相關新聞

直播主吞壁虎蜈蚣亡　為10月出生小孩拼命

家住安徽合肥的35歲鬥魚男主播孫俊（化名），為了吸引粉絲關注，直播時吃下壁虎、蜈蚣等，20日被發現過世在直播工作檯上。事件爆出後，很多人批評他「要錢不要命」，但孫父透露背後故事，死者的女友懷孕，10月就要出生了，兒子可能因此才下猛藥，釀成悲劇。

男神時代演員群來囉！ 鍵盤手真假男神爭奪戰

關鍵開幹／國瑜聞水.爛瑜衝樹 韓市長每日一秀?

雲端最有錢／不當冤大頭　 三大必買保障險

直播／最強外掛郭台銘參選2020？沈富雄：一定出來選

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 統一發票 艾成王瞳 王令麟 京阿尼 吳宗憲 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 安以軒 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

2歲孩墜31樓　斷頭懸掛空中慘死

妻爆離家出走！馬俊麟深夜怒直播

直播主吞壁虎蜈蚣亡　為10月出生小孩拼命

華航菜鳥組長喊冤：長官指示循往例辦

前夫在外面招蜂引蝶　她剪掉下體沖進馬桶

廖人帥「一週戰5女」接蕾菈過夜12hr

護理師被針扎疑染HIV！男友竟直接放生

《炮仔聲》新角色登場！網：根本小李燕

70%男討厭爆乳妹！初次約會最雷穿著Top3

百合颱風最快今生成！周五六午後防大雨

13歲女學游泳　母親目睹溺亡悲劇

臉書「冷氣賣1萬5」…客譙沒屁眼

只花50元就中千萬！小7開出3張特別獎發票　幸運門市一次看

分手8年男友艾成　王瞳回應了！

館長登《博恩夜夜秀》伯恩「當場吐血」

更多

最夯影音

更多

他透露戒菸2036天的心路歷程 揭開5大傷害！戰勝十年菸癮

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

娃以食為天！吃貨妹手捧大飯碗　「霸氣扒飯」大口吃：不准跟我搶

全家瘋交友App幫女兒挑老公！ 問內衣顏色超母湯...老爸怒扣分

王瞳8年情斷艾成　臉書首吐真實心聲：謝謝和對不起

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面