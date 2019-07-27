百元咖啡選哪間！網激推「這家連鎖的」難踩雷　9成好評：真的有好喝的感覺

▲許多人習慣一天一杯咖啡。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

不管是為了提神或是習慣，許多人每天都習慣要來杯咖啡。一名網友在PTT發起討論，撇除星巴克、伯朗那種1杯要百元以上的咖啡，接著點名超商、路易莎、cama等各種百元內咖啡，發問「百元內的咖啡，女孩們推哪一間？」貼文引發熱論，其中不少人大推某間，「很難踩雷」、「真的會讓人有咖啡好喝的感覺。」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起討論，「不管7-11、全家、萊爾富、OK、路易莎、丹堤、cama等等，都是百元內的咖啡」，撇開星巴克、伯朗這種超過100元的咖啡，如果要選一間百元內的咖啡推薦，網友會推哪一間。

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▲原PO問，百元咖啡推薦哪一間。（示意圖／記者李佳蓉攝）

看到貼文後，其他人紛紛留言，「85度C不錯」、「路易莎單品咖啡」、「壹咖啡」、「全聯好喝認真」、「咖啡深藏，一大杯又不貴」、「純粹喝系列」、「歐客佬」、「最近試喝全聯的美式，覺得可以，CP值不錯」、「7的卡布無糖」、「壹咖啡」、「全家單品還不錯，70。」

其中，許多網友都大推「cama」，「窩喜歡cama的耶加」、「cama好喝」、「推cama」、「我也喜歡cama的」、「cama，其他我都喝不出來差別」、「只有cama能喝」、「cama真的會讓人有咖啡好喝的感覺」、「cama好喝～附近這家拿鐵+鮮奶～讚讚」、「百元內就cama，不過我沖的最好喝。」

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▼不少人紛紛大推cama咖啡。（示意圖／資料照）