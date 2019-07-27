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「天使眼淚」嘉明湖4大山難…遺體端坐湖底握拳、他在零下低溫脫光衣褲亡

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▲登山、嘉明湖（圖／Joe Joe Huang提供)。

▲「天使眼淚」嘉明湖4大山難，登山客端坐湖底詭異死，他在零下低溫脫光衣褲亡。（圖／Joe Joe Huang提供）

記者趙蔡州／綜合報導

位於台東和高雄、花蓮交接處海拔3300公尺的知名景點嘉明湖，橢圓形的湖面加上湛藍色色的湖水，使得它在登山界又有「上帝遺失在人間之藍寶石」、「天使的眼淚」等稱號，每年吸引了上萬名遊客前往挑戰，但也因此發生過數件山難事故，留下了許多鄉野傳說。

根據了解，嘉明湖位在台東、高雄及花蓮交接處，直徑約210至330公尺、深約35公尺的橢圓形湖，由於晴天時看起來就像一顆鑲在山脈的藍寶石，所以山友們才替它取名「天使的眼淚」；它也是早期布農族狩獵的指標，夜空下清澈的湖水有月亮倒影，布農族祖先就稱呼它是「月亮的鏡子」。

請繼續往下閱讀...

不過，嘉明湖的景色儘管相當美麗、夢幻，但海拔3300多公尺也讓許多挑戰者折戟沙塵，維基百科也統計曾經發生過的4件山難意外，罹難的都還是一群登山好手，事件包括1992年成功大學男學生山難、2003年吳子暉山難、2005年李奇叡山難，還有近年的2016年劉姓超跑選手山難。

嘉明湖國家步道。（圖／台東林區管理處）

▲嘉明湖的景色儘管相當美麗、夢幻，但海拔3300多公尺也讓許多挑戰者折戟沙塵。（圖／台東林區管理處）

1. 兩名成功大學男學生相約爬山攻克嘉明湖，不過入夜後因為濃霧在嘉明湖旁邊迷路，這時其中一人說要去找工寮後從此消失，另一人等到隔天天亮都等不到同伴回來，而且他發現工寮根本就在他們睡覺的地點附近，因此決定立刻找工寮人員幫忙搜索。

後來，軍方、消防人員及山青團體紛紛趕上山搜救，但翻遍嘉明湖畔、找了4天都不到人，搜救人員和家屬商量後決定最後在搜尋一次，這一次大家一字排開從男學生分手處開始找，結果才走了約20公尺就在一處小溪旁發現男學生的冰冷遺體。

2. 吳子暉2003年4月26日與登山社9人一起入山，由台東縣海端鄉南橫公路台東段向陽山區入嘉明湖，吳子暉與其他2人27日領先抵達嘉明湖，他向準備離開拍照的友人說要下水玩水消暑，但當友人返回嘉明湖他都沒有上岸，他的衣服及眼鏡等衣物仍放在湖畔，消防員上山後也在湖底發現吳子暉的遺體。

據傳，消防員發現吳男遺體時，遺體是以一種雙手握拳的姿勢，端坐在冰冷的湖底，且為何吳男會在湖底，至今仍是個謎。

▲嘉明湖又稱「天使的眼淚」。（圖／吳威毅 Aikes提供）

▲嘉明湖海拔高、氣候變化萬千，而且經常起濃霧。（圖／吳威毅 Aikes提供）

3. 李奇叡2005年2月26日與中正大學登山社18名師生一起入山前往嘉明湖，但他28日卻突然發生高山症相當難受，林姓領隊立刻以無線電求援且帶眾人下山；儘管救難人員28日成功與李奇叡等人會合，但由於當天深夜後天氣驟變，下雪、積雪導致他們前進困難，李奇叡也在3月1日凌晨停止呼吸、不幸死亡。

4. 劉姓超跑選手2016年元旦獨自申請入山，原本他預計會在1月3日下山，但後來卻未在預定日期下山，台東縣消防局獲報後，動員消防、山青人員入山搜索，經過數日均無所獲，直到國軍直昇機7日在嘉明湖畔受訓時，才在停機坪附近意外發現劉男遺體，遺體面部朝下趴在地面，而且身上沒有穿任何衣服，身上的衣物和背包沿路散落，但當時在零下10度的低溫，他為何會脫去衣褲？加上搜救人員在旁邊找了4天也發現，謎題至今仍讓人不解。

根據中央社報導，曾經以46天完成中央山脈縱走的台南地檢署書記官蘇家楹表示，嘉明湖因為海拔高、氣候變化萬千又常起濃霧，登山難度比攻克玉山還難，加上短時間從海拔2300公尺的向陽園區，爬到海拔3300公尺的嘉明湖步道，相當容易引發高山症，山友出發前一定要充分準備，嚴格考量自己的體能狀況。

ET快訊
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關鍵字：天使的眼淚,嘉明湖,山難,傳說,三叉山事件,吳子暉山難

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