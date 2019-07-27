麥當勞最猛兒童餐玩具！他翻出「心中第1」籃球電玩機　網推這2項…經典炸

▲網友好奇問卦「麥當勞出過最猛的玩具是什麼？」（示意圖／記者郭世賢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名網友日前在翻舊物，看到讓他很懷念的麥當勞玩具，忍不住在PTT問卦「麥當勞出過最猛的玩具是什麼？」並說他個人認為是運動電玩系列，「那時候還沒有智慧型手機，也玩不起wii之類的玩具；第二名則是陀螺系列，「那時候集滿一整桶整天找人對戰」，最後則問「還有沒有值得一戰的玩具啊？」

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「麥當勞出過最猛的玩具是什麼？」文中表示，他翻舊物時看到讓人懷念的玩具，並說他覺得麥當勞最猛的玩具第一名是運動電玩系列，因為當時還沒有智慧型手機，也玩不起wii之類的電玩，這個運動電玩就成了小孩們的神物。

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▲原PO翻出籃球電玩機。（圖／翻攝自PTT）

原PO惋惜表示，他手邊的運動電玩只剩下一台開不了的籃球電玩機，「小時候印象還有羽球等其它種電玩，但都被家母拿去送人了QQ」。他心中的第二名則是陀螺系列，「好像有紅色跟紫色，還分大中小型」，那時候集滿一整桶陀螺，整天找人對戰，很多陀螺都有身經百戰的痕跡，「平民版戰鬥陀螺，還可以疊五層轉超炫」，不過一樣被媽媽整桶送人。

看到貼文後，其他人紛紛熱論，其中佔走最多討論的分別為《Hello Kitty》玩偶，及《火影忍者》的佐助公仔。首先是相當經典、各種裝扮的《Hello Kitty》玩偶，「小時候好像有太空人kitty」、「20年前那時的鳳冠和太空人頭罩超有質感」、「hello kitty，早期真的超可愛的」、「第一代家裡還有好幾隻沒拆包裝。」

▲各種裝扮的Kitty玩偶當年相當搶手。（圖／翻攝自PTT）

接著是《火影忍者》的佐助公仔，因為這款「邪神佐助」公仔不只有火影迷想收藏，它「千斤頂」的功能驚豔不少人，「什麼都能頂的佐助」、「絕對是邪神，沒有之一」、「邪神佐助害我點兒童餐還指定玩具」、「當年沒有邪神佐助頂不起的東西」、「邪神佐助當年有幸買到一隻，齁勝。」

▲千斤頂佐助也吹起一股風潮。（圖／翻攝自PTT）

另外，還有人大推肯德基的玩具，「肯德基爺爺電動玩具屌打」、「肯德基電動玩具真的屌」、「肯德基的超好玩」、「肯德基遊戲機超屌」、「KFC電動機當初家裡有一台，好玩。」

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