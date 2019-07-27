快訊／「超買」改口「違法私菸」　蔡英文上火線道歉：政府責任一肩扛起





▲蔡英文針對私菸案向國人致歉。（圖／記者葉南州攝，下同）

記者蔣婕妤／台北報導

國安局走私菸案進入第6天，話題持續延燒。府方先前談及相關案件皆以「超買」代稱，不過卻因此引發爭議，27日總統府公布的懲處名單中，「超買」文字改成了「違法私菸」，蔡英文也在下午3點親日出面回應相關時事。蔡英文談話中針對違法私菸案致歉，強調政府查辦案件的決心不容質疑，執政政府會把責任一肩扛起。

蔡英文表示，府方先前用「超買」兩字是因為尊重司法偵辦，但了解到這個名詞的使用，引發社會質疑政府對這次涉嫌違法私菸案件有沒有徹底偵辦決心，「我要鄭重跟國人說，對這個事件，我們政府查辦到底的決心不容被質疑，決心是很堅定的，我們一定會查辦到底」。

蔡英文說，對於這一類事件所引發的弊端，這個弊端長期在政府系統裡面，沒有被發覺和被改革，「作為國家領導人，我要表達歉意」。她強調，這個長期的弊端，不論發生在哪一個政府時代，歷經多少政府，「我們執政政府要一肩扛起這個責任，一定要把它查辦到底、釐清責任，讓事件不再發生」。

蔡英文提到，要跟社會說清楚，總統不會干預或定調本案的偵查方向或法律適用，這個案件在發生的第一時間，國安局長就請辭，侍衛長也調任，後續也做了懲處，高階幹部也在稍早公布懲處名單，「我們也要求新任國安局長一個禮拜內要提出檢討報告」。

蔡英文強調，已經下令所有政府機關單位或是個人，都必須要配合調查，「我也要告訴我們的國安特勤人員，他們身負國家重任，必須有高度責任感跟榮譽感，這一次事件，他們必須要深刻反省，有錯我們就必須要改，讓社會感受到國安特勤人員，盡最大能力保衛國家的決心，希望他們痛定思痛、吸取教訓，有錯必改的情況下，能夠用最好的表現贏得社會的信賴」。

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