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蔡英文認了私菸監督缺失　國安局下周公布第三波懲處名單

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▲▼蔡英文出席出席「黑客松頒獎典禮」。（圖／記者葉南州攝）

▲ 蔡英文回應私菸案懲處進度。（圖／記者葉南州攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

國安局私菸案風暴第六天，總統蔡英文第一時間表達震怒，前國安局長彭勝竹立刻請辭，前總統府侍衛長張捷也遭到調職處分，而第二波懲處名單已於27日公布，7位高階幹部全遭記大過處分，由於蔡英文已經要求新任國安局長邱國正要於一周內提出檢討報告，推估下周將會公布第三波懲處名單。

蔡英文表示，不會去干預，也不會去干涉或定調這個本案的偵查的方向或者法律的適用，也承認「我們的監督管理確實有缺失」，因此在第一個時間就接受了國安局長的請辭，也把侍衛長調任。

▲▼立法院外交國防委員會,彭勝竹（圖／記者季相儒攝）

▲前國安局長彭勝竹因私菸案，已在第一時間請辭獲准。（圖／記者季相儒攝）

而第二波懲處名單已經在27日下午公布，將已調職的前侍衛長中將張捷記一大過兩小過，副侍衛長少將柳惠千記一大過一小過，兩位警衛主任少將林國欽、少將陳逸夫各一大過，內衛、警情及侍從組熊揚國、楊文津及陳敏華三位上校組長各記一大過處分。

▲▼總統府侍衛長張捷。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統府前侍衛長張捷，遭調職、大過處分。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院外交國防委員會,國防部憲兵指揮部參謀長馮毅、總統府侍衛室警衛主任林國欽▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 總統府侍衛室警衛主任林國欽遭記大過處分。（ 資料照／記者屠惠剛攝）

蔡英文27日受訪表示說，對於這一類事件所引發的弊端，長期在政府系統裡面，沒有被發覺和被改革，「作為國家領導人，我要表達歉意」。她強調，這個長期的弊端，不論發生在哪一個政府時代，歷經多少政府，「我們執政政府要一肩扛起這個責任，一定要把它查辦到底、釐清責任，讓事件不再發生」。

蔡英文提到，要跟社會說清楚，總統不會干預或定調本案的偵查方向或法律適用，這個案件在發生的第一時間，國安局長就請辭，侍衛長也調任，後續也做了懲處，高階幹部也在稍早公布懲處名單，「我們也要求新任國安局長一個禮拜內要提出檢討報告」。

蔡英文強調，已經下令所有政府機關單位或是個人，都必須要配合調查，「我也要告訴我們的國安特勤人員，他們身負國家重任，必須有高度責任感跟榮譽感，這一次事件，他們必須要深刻反省，有錯我們就必須要改，讓社會感受到國安特勤人員，盡最大能力保衛國家的決心，希望他們痛定思痛、吸取教訓，有錯必改的情況下，能夠用最好的表現贏得社會的信賴」。

至於，第三波懲處名單何時會出爐，蔡英文已經要求新任國安局長邱國正要在一個禮拜內要提出檢討報告，預計下周將會有最新的懲處名單。

▲▼新任國安局長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新任國安局長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

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