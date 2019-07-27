陳水扁喊組「一邊一國行動黨」　陳致中不認同：支持民進黨提名人選





▲陳水扁擬組一邊一國黨。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

前總統陳水扁不滿民進黨淪為一言堂，臉書宣布「一邊一國行動黨」誕生，最快8月就能成立。不過，阿扁兒子、民進黨高雄市議員陳致中卻發表聲明表示不認同，強調2020大選將會支持民進黨提名的總統及立委人選。

陳水扁不滿民進黨淪為一言堂，只剩下一種聲音，認為最近爆發的私菸風波就是缺乏強而有力的督導制衡導致，為避免絕對權力絕對腐化，民進黨政府更需要「一邊一國行動黨」當烏鴉嘴與防腐劑。他說，如果執政黨沒有封殺打壓，「一邊一國行動黨」應該可以在8月份成立。

阿扁喊組黨，兒子卻有不同意見，陳致中服務處26日發出聲明回應。陳致中表示，身為現任民進黨籍公職，「支持民進黨提名的總統及立委人選」。

陳致中強調，2020大選至關重要，很清楚是台灣路線與中國大陸路線的決戰，說白一點可能是最後一戰，本土力量必須最大整合，實不應兵分多路，「雖然黨內仍存在著一座大山需要跨越，那就是如何努力追求各方面整合的極大值！」

陳致中說，「個人淺見認為，我也把這個看法跟家父陳前總統與關心此事的朋友分享與建議，台灣民主自由多元誠屬珍貴，惟從動機、時機、實質、大環境等面觀之，現階段組黨恐非合宜之策，台灣主體路線的確保與深化才是當務之急。」