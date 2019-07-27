「走私硬拗成超買」　洪孟楷批民進黨：指鹿為馬、挑戰國人智商

▲總統府發言人黃重諺26日說明走私菸案進度。（資料照／ETtoday攝影中心）

記者張乃文／綜合報導

國安局走私菸案目前已進入司法程序，而國民黨文傳會副主委兼發言人洪孟楷批評，民進黨在「指鹿為馬」，把「走私」硬拗成「超買」，是挑戰國人的智商。不過，總統府方面也已在26日發聲明澄清，「『超買』即『定調』法律效果說法並不正確」。

洪孟楷27日在臉書發文，他指出，民進黨政府將「走私」菸定調成「超買」，是挑戰國人的智商，「為何出現那麼離譜的硬拗？」他說，民進黨政府要用「超買」來測試各機關的綠營忠誠度，更表示，看這陣子哪些機關開始附和也跟著講超買，那些人就是中了民進黨政府「指鹿為馬」的招。

洪孟楷引用「指鹿為馬」的典故提到，現在民進黨政府犯了如此大錯，卻還是在國人面前硬拗，開了幾場記者會卻連共犯結構都不見，如今更硬拗是「超買」。他質疑，是否下指導棋要檢調不往走私方向偵辦？更可能是測試各機關對當今執政黨的忠誠度，為明年一月大選分自己人與非自己人，到底對自己執政有多沒信心呢？

▲國民黨團日前至監察院要求調查私菸事件。（圖／記者范綱儀攝）

「這段時間誰講超買，包括綠營立委，誰就是VVIP的同路人，明年就用選票讓他一個個下架」洪孟楷認為，民進黨最後很可能會落得只有總統府說「超買」，但全台灣2,300萬人都認為是「走私」，把自己推向人民的對立面，這就是民進黨政府說出「超買」的荒謬。

而總統府則在26日針對外界質疑府方「定調」案件為「超買」發出聲明強調，「此案由司法單位偵辦，府方自案發始即全力協助偵查，尊重司法獨立。行政權對司法案件無「定調」之可能，總統府更不會逕行定調偵辦中的司法案件」；也指出，所謂「『超買』即『定調』法律效果說法並不正確」。

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