黃國昌被短髮妹狂跟！秒躲魯肉飯店「打卡」　網笑翻：抓到業配文

▲黃國昌召開「華航高層 了不起，負責！」記者會。（圖／記者范綱儀攝）



記者鄒鎮宇／台北報導

時代力量立委黃國昌日前踢爆國安人員夾帶私菸，引起社會關注，在他25日召開「華航高層 了不起，負責！」記者會後，竟被跟蹤，讓他氣得在臉書發文，並躲到知名連鎖魯肉飯店內用餐。有趣的是，他打開拍下自己的晚餐，讓網友全笑說，「先承認手機被館長拿走了對吧，馬上進入業配主題？」

國安局官員涉嫌利用總統出訪時，走私9800條免稅菸；該案被起底後，華航董事長謝世謙也出面道歉，坦承實際數字是10009條，而涉案的國安局少校吳宗憲和張恒嘉也遭羈押禁見。

▲黃國昌開完記者會後，遭短髮妹跟拍。（圖／翻攝黃國昌臉書）



對此，黃國昌砲火不斷，認為華航避重就輕，指出被偷運的貨共有3批，吳宗憲被逮的9200條只是其中之一，「另外兩批貨在哪裡？」，認為華航有包闢董姓、黃姓小姐，也認為華航應該要負責，「講好聽點，是協助運輸，難聽點就是協助走私？這不是共犯什麼是共犯？」

記者會結束後，黃國昌接獲民眾私訊，被告知遭人跟蹤拍攝，氣得在臉書發文說，「真的很煩耶，被發現還一直跟。這樣人家怎麼做事啦！」由於發文語氣與平時完全不同，讓網友笑說是不是被「館長陳之漢」盜帳號。

▲黃國昌為了躲避跟拍，直接進魯肉飯店吃晚餐。（圖／翻攝黃國昌臉書）



「氣死我了，浪費我的時間」，黃國昌受不了被跟拍，直接進入連鎖魯肉飯店用餐，「肚子餓了，你們慢慢在外面等，我先怒喝菜頭湯！」並附上下一湯一菜的照片。

網友看完紛紛留言，「老師也在業配」、「真的很堅持不吃澱粉耶~到鬍鬚張還要忍住不吃魯肉飯」、「台灣靠你了」、「先承認手機被館長拿走了對吧，這不是老師啊，還是這是how how，馬上進入業配主題？」、「委員，買一份送到車上，親切加分」、「記得續湯喝到飽」。