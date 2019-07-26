私菸風波「案外案」　資深媒體人再爆「2車貨品」已送入總統府

▲張友驊爆料，除了吳宗憲的私菸以外，還有2車精品送入總統府。（圖／翻攝自《政治神邏輯》、記者劉昌松攝）



記者柯振中／綜合報導

國安局「吳宗憲」走私香菸風波延燒第4天，時代力量立委黃國昌表示，實際走私貨品總共有3批，另外2批貨仍找不到。對此，資深媒體人張友驊25日爆料，有2車精品已直接送入總統府，團購者都是「官太太」，接下來應該關注的就是「關稅精品」。

黃國昌25日指出，該上飛機卻沒有上的貨品共有3批，其中1批就是「吳宗憲」下訂的9200條私菸，「我公開問過這問題，華航到今天還不敢面對，麻煩林佳龍幫全體國人請教一下，另外2批貨在哪裡？」

對於私菸事件，張友驊在東森政論節目《政治神邏輯》中預告，下一波爆料的就是精品，因為精品的獲利超過私菸10倍。他指出，這次派出的5公務車中，有3輛來自侍衛室，另外2輛則是總統府派出的；這2輛車載滿精品，卻未接受攔查，「精品問題民進黨為什麼不談？」

▼張友驊質疑，為什麼這2車精品沒受到攔查。（圖／東森新聞）



張友驊提到，這2輛車並非駛向總統官邸，而是直接進入總統府，但精品不可能由總統府進行分送，更不可能「作為大選用途」。是哪個族群購買這些精品的？張友驊解密，能夠花大錢買精品的，一定是「官太太」或是更高層級的族群。

張友驊說到，檢察官偵辦大案時，若遇上「案外案」，一定會進行追查，但這次卻沒有相關動作，原因令人費解。他指出，這2輛貨車進入總統府後，流向為何，總統府必須給出交代。