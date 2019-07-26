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《博恩夜夜秀》惹怒館長！一招就讓博恩「吐血」　黃國昌坦承當館長小弟

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▲▼館長與黃國昌登上《博恩夜夜秀》。（圖／翻攝自博恩夜夜秀youtube）

▲館長與黃國昌登上《博恩夜夜秀》。（圖／翻攝自博恩夜夜秀youtube）

記者林彥臣／綜合報導

知名脫口秀節目《博恩夜夜秀》25日晚間發表了館長與立委黃國昌上節目的內容，主持人博恩即使面對被網友封為「全台灣最強人類」的館長，話鋒依舊犀利、令人尷尬，不過館長也一招反制，讓博恩當場吐血。

博恩在節目開頭表示，非常榮幸邀請到兩位來到《博恩夜夜秀》，知道兩位都非常忙碌，當然館長剛解約應該還好。館長聽完這句話之後，當場瞪大了眼睛，然後又深呼吸平息了自己的怒氣。

博恩表示，很多上過節目的來賓，之後都會有人翻出他以前開他們玩笑的影片，所以先自首以前講過有關館長的笑話。在影片當中，博恩說，「再次介紹一下，Stand-up comedy站立喜劇基本上就是一個人站在台上，講一些沒什麼營養的話，有點像館長在那邊生氣」。

▲▼館長與黃國昌登上《博恩夜夜秀》。（圖／翻攝自博恩夜夜秀youtube）

▲館長拍拍博恩的肩膀。（圖／翻攝自博恩夜夜秀youtube）

影片結束後博恩表示，不知道館長會不會介意，因為通常這種玩笑，有些人會非常生氣，有些人可能會比較有幽默感一點，「我不知道館長是哪一種」。

▲▼館長與黃國昌登上《博恩夜夜秀》。（圖／翻攝自博恩夜夜秀youtube）

▲博恩當場吐血。（圖／翻攝自博恩夜夜秀youtube）

館長當下臉色凝重並且拍拍博恩的肩膀表示，「我不是很介意的那種」。博恩被拍完肩膀之後，當場吐血。

▲▼623遊行,館長,黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

▲館長與黃國昌共同舉辦了623大遊行。（圖／記者李毓康攝）

博恩接著提到623大遊行，館長跟黃國昌當初是誰先發起的？館長回答，因為當初是看到媒體的報導，就在直播上說如果再不改變的話，就要找黃國昌一起來舉辦一個遊行，原本只是想警告而已，隔天早上國昌老師就打電話過來說，「我凱道借好，錢繳了」。

博恩問，「國昌老師，你為什麼這麼有行動力呢？」黃國昌回答，對館長沒有不敬，那時候跟館長還不是很熟，怕他只是隨便講講，所以想要先捏住他，這種硬漢只要跟他說，說到做到以後，他就不會縮回去了，某個程度上要展現對他的尊重，所以「我就先當小弟，把凱道借下來」然後再跟館長聯絡說，「大哥我把凱道借好了，那你要不要來」。

館長補充，當時黃國昌說他借好了凱道，他是一定會去的，「但我可以不要去」。不過館長最後還是選擇到場參與。

博恩說，「這根本就是威脅嘛！完全就是被威脅。」不過，兩人經過這件事後，也因此建立交情，甚至一起上《博恩夜夜秀》，再度同台。

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關鍵字：館長,黃國昌,博恩夜夜秀,吐血

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