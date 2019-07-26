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問題出在總統府！前閣揆：走私菸案「第三世界國家」才會發生

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▲▼蔡英文機場發表「自由民主永續之旅」返國談話。（圖／攝影中心攝）

▲總統蔡英文於機場發表「自由民主永續之旅」返國談話，未料沒多久之後就爆發國安人員走私菸事件。（資料照／攝影中心攝）

記者徐政璿／台北報導

國安局少校警衛官吳宗憲藉總統蔡英文出訪勤務走私10009條條香菸，全案已進入司法程序。前行政院長張善政25日在臉書表示，沒有申報超額入關，就是走私，總統府居然還在用「超購」來說謊粉飾太平，國安問題的根本，就在總統府，他若當總統一定嚴辦這起第三世界國家才會發生的香菸走私案。

張善政表示，總統專機走私案爆發至今，攤在陽光下讓人民知道的涉案名單，全都是底層人員，但一個可以出動到總統府派車在菸的案子，沒有高層知道？沒有高層知情？到底是檢調受到壓力不敢偵辦，還是蔡英文總統把人民當笨蛋，覺得人民對這起新聞只會當笑話看，過幾天就忘呢？

張善政說，如果這是一個從國民黨執政時期就存在的問題，執政三年多來，蔡英文出訪幾次，難道每一次都是被蒙在鼓裡，任由周遭的人胡搞瞎搞，還是周遭的人覺得蔡總統權力夠大，能夠保他們平安無事，所以「靠勢」亂來，如果檢調單位不能讓人民看清楚事情真相，我相信這次，人民一定不會對蔡英文總統重重拿起，輕輕放下。

「沒有申報超額入關，就是走私」，張善政怒批，總統府居然還在用超購來說謊粉飾太平；國安問題的根本，就在總統府，民眾大多認為這件總統級的走私案，最後一定重重舉起，輕輕放下，蹲低就是準備跳高，去職就是準備升官。

張善政說，居廟堂之高，行走私之實，國家就是這樣病了，被一些吸附在政府的酬庸集團、吸血水蛭，蠶食鯨吞國家的民脂民膏，「我再次承諾，如果我當選總統，一定嚴辦這起第三世界國家才會發生的香菸走私案」。

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關鍵字：蔡英文,總統府,國安局,華航,免稅,,吳宗憲,黃國昌

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