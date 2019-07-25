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陳水扁談私菸：若對自己人輕輕放下　蔡英文準備111重重摔下

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▲▼蔡英文、陳水扁。（合成圖／記者林敬旻、張一中攝）

▲蔡英文、陳水扁。（合成圖／記者林敬旻、張一中攝）

記者黃巈禾／台北報導

針對國安特勤人員免稅菸超買案，總統蔡英文25日首度親上火線回應，難以接受「長期累積的陋習」，已下令所有單位都要配合司法機關的辦理；另外，也要求準國安局長邱國正就這次事件做一個檢討，一周內提報告。對此，前總統陳水扁表示，「如果對自己人可以輕輕放下，蔡總統就準備111重重摔下吧？！」

陳水扁在臉書表示，2016年6月，蔡英文第一次出訪，還沒返抵國門，國防部就出包，推給小兵誤射飛彈，差點引發台海戰爭；2019年7月，蔡英文第7次出訪，專機還沒滑進國門，國安局再出包，爆發利用總統專機走私免稅香菸的國際醜聞，這是從前總統馬英九2014年7月出訪夾帶走私免稅香菸千條以來，「變本加厲最駭人聽聞的重大弊案，經查阿扁總統時代並未發生」。

陳水扁認為，如果沒有華航「內神通外鬼」，是不可能「五度五關」，再由總統府派出五部貨車準備運送走私香菸的，誠如政治評論家所言，這次的國安私菸醜聞將重創蔡英文的選情。

陳水扁提到，不希望看到少校行政官變成扛責的「余文」，而更大尾的星級將官調職免除刑責，2000年7月22日八掌溪事件，警消二位署長請辭負起行政責任，時任行政院長的游錫堃負起政治責任下台；2004年3月19日319槍擊案，國安局長與侍衛長下台還不夠，內政部長也因政治責任請辭獲准。

陳水扁還說，「國安私菸案應負起政治責任的國安會秘書長或府副秘書長能夠平安沒事嗎？何況華航二位綠營出身的副總是否才是真正的『共犯』，竟能消遙法外安全下莊？如果對自己人可以輕輕放下，蔡總統就準備111重重摔下吧？！」

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關鍵字：陳水扁,私菸,國安,蔡英文,2020大選

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