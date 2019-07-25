世界盃少棒賽開幕前夕　郭信良：將最好的球場呈現給國人

▲台南市議會議長郭信良（右四）等人，鼓勵工作人員將最好的球場呈現給國人。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會議長郭信良、議員穎艾達利，7月25日中午前往台南亞太國際棒球訓練中心，為26日就要開賽的「2019第5屆WBSC世界盃少棒錦標賽」作賽前最後一次巡視。

議長郭信良表示，他和穎艾達利議員特地前來為工作人員鼓勵，希望大家再加把勁，把最好、最完善的球場呈現給所有國人。郭信良指出，25日再次來到棒球訓練中心，發現工作人員還在忙進忙出，趕著把比賽場地完善，看到眾人用心地處理細節，他覺得大家應該對工作人員少一分責備，多一些鼓勵。

但郭信良表示，他很訝異市府沒有一位府級的總指揮官在現場，僅有工作人員零零散散地各自做事，似乎欠缺對整體場地的掌控。郭信良舉例，在現場可以看出先前除過草的痕跡，但割下來的草就放置在原地，場地不免顯得雜亂。另外，工作人員還在拉電線配線、測試廁所水龍頭、進行周遭環境布置等，這些或許都是小事，但只要有一個環節出錯，就會貽笑國際，市府應該要更加重視。

郭信良表示，26日中華小將就要對戰強敵古巴隊，現在場地尚在整理，要到晚上才能讓中華台北隊進場練習，實在很可惜。郭信良在鼓勵工作人員之餘，也呼籲大家再辛苦一下，他相信前幾天工作人員一定是加班趕工，現在只剩最後一哩路，大家同心協力加緊把場地處理好，讓中華小將們能旗開得勝、獲得佳績。