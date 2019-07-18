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國內首例玉米田外出現秋行軍蟲　台南百慕達草皮遭入侵

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▲▼台南百慕達草皮首次發現秋行軍蟲 。（圖／農委會提供）

▲台南百慕達草皮首次發現秋行軍蟲 。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

「秋行軍蟲災害緊急應變小組」今（18日）接獲台南市政府通報該府工務局昨（17日）進行亞太國際棒球訓練中心修整草皮時，發現可疑鱗翅目幼蟲為害，經取樣蟲體檢驗確認為秋行軍蟲，另尚有斜紋夜蛾及分秘夜蛾，是國內在玉米田區外發生第一次確診案例。

台南市政府及台南區農業改良場前往現勘，及調查球場周圍高風險寄主作物受害情況，經查該球場草皮（百慕達草）為撒播方式種植，球場外圍僅發現一處約3分地面積的玉米田區，但並無發現秋行軍蟲為害。

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▲▼台南百慕達草皮首次發現秋行軍蟲 。（圖／農委會提供）

▲幼蟲頭殼具明顯黃色倒Y縫線。（圖／農委會提供）

應變小組表示，該球場今天現勘後，明（19日）將進行殺蟲劑防治處理。該地區經施藥後將設立警告牌及懸掛性費洛蒙誘蟲器1組，並劃為管制區。另施藥後7天調查，未發現該蟲即解除列管；而如經調查仍發現該蟲，則再次施藥後調查，直到未發現該蟲後解除列管。

應變小組指出，11種玉米秋行軍蟲緊急防治藥劑都具防治效果，前述案例也將進行藥劑緊急防治處理，以避免該蟲在草皮上擴大為害。另將通知各機關單位，加強球場及草坪目視巡檢及管理工作。

▲▼台南百慕達草皮首次發現秋行軍蟲 。（圖／農委會提供）

▲蟲體腹部末段第7-9節背方具明顯矩形黑色瘤突。（圖／農委會提供）

應變小組說明，目前國內仍在秋行軍蟲緊急防治第二階段，目視巡檢仍為發現秋行軍蟲最主要方法，各農政單位會持續加強轄區內秋行軍蟲寄主作物巡檢工作。另外，截至7月17日止，除嘉義市外全國各縣市均有秋行軍蟲通報確定案件計208件；成蟲確定案例125件。目前已完成銷毀81件，藥劑防治124件，3件尚仍待處理。

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關鍵字：秋行軍蟲,應變小組,農委會,防檢局,台南,百慕達草,球場,玉米田

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