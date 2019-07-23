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U12世界盃少棒賽再3天開打　郭信良憂：球場急就章貽笑國際

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▲台南市議會郭信良議長（右一）特地親自前往台南亞太國際棒球訓練中勘查，看到現場還在趕工，感到十分憂心。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會郭信良議長（右一）特地親自前往台南亞太國際棒球訓練中勘查，看到現場還在趕工，感到十分憂心。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2019第5屆WBSC世界盃少棒錦標賽7月26日開打，除了少數賽程在善化棒球場舉行，其餘全數都安排在甫完工的台南亞太國際棒球訓練中心比賽，郭信良議長23日特地親自前往訓練中心勘查，看到現場還在趕工，為了不要到開幕時貽笑國際，郭信良呼籲市府成立跨局處小組，並由府級主管坐鎮指揮，盡快將場地完善。

台南市議會議長郭信良表示，距比賽開幕只剩倒數3天，但23日現勘卻還看到許多未完成事項，包括電燈尚在拉線裝置、天花板未全數裝設完成、場地尚待油漆。另外，主球場的草皮還在壓實，而副球場尚未完成的事項還更多，看到現場零零散散地在趕工，讓他很憂心，深怕到了開幕當天還有瑕疵，讓各國球隊看笑話。

郭信良指出，除了訓練中心本身尚未完成的工項，周遭的環境也亟待整理。例如大門口的雜草幾乎快與腰齊，而訓練中心附近一塊空地的雜草也很高，現在正是登革熱流行的季節，如果不盡快除草噴藥，好好整理鄰近環境，恐怕會有病媒蚊滋生，影響比賽。

郭信良建議，市府在此時應該更加把勁，成立跨局處小組，整合工務局、衛生局、環保局等單位，並由府級主管擔任總指揮，親自在訓練中心督導各項工作進行，務必在比賽開始前完成全部事項，把優良的場地呈現給全國國人與各國球隊，為台南市力爭光榮。

針對郭議長訪視U12少棒場地，關心球場進度，並對登革熱防疫工作提出指導建議，市府工務、衛政及賽事主辦單位均表示，場地整理速度已加快，將克服一切困難完成，也會繼續要求各區公所，針對可能的疫情熱點區域，加強孳清，市府會嚴格把關，務求提供市民一個健康的生活環境，也再度邀請大家安心進場欣賞此一國際少棒盛宴，一起為中華少棒小將加油！

市府工務局表示，受到上週颱風雨勢與秋行軍蟲的影響，以致工程進度在最後收尾階段受到干擾，為了後續比賽順利進行，目前已加快場地整理速度，克服一切困難完成，評估場地可趕在本周四讓中華隊進場練球，星期五則作開幕賽。

工務局特別說明，亞太棒球中心少棒主副球場照明上週委請公正單位測試，已完成校正作業，會在25日前再安排複驗，草皮與紅土整平、室內電線整理等工作僅為零星的工程收尾，預計本周三會全數完成，順利在開幕戰前一天讓中華小將提早熟悉場地，如期做為本屆世界盃少棒錦標賽的比賽球場。

至於議會關心登革熱疫情恐影響比賽，衛生局提醒市民，只要做好「巡、倒、清、刷」四個環境維護的基本動作，將可能的積水容器清除，就可以有效防治登革熱，不必恐慌。天然的草皮上並不是主要的登革熱病媒蚊孳生源。同時，為了避免影響比賽進行及讓蚊蟲產生抗藥性，噴灑防疫藥物的時間、地點與頻率，也會經過專業的評估之後施行，以避免過度噴灑而讓病媒蚊產生抗藥性，使得防疫徒勞無功。

教育局也表示，本屆賽事籌備從去年11月就開始與中華棒協共同籌備，同時由市府擔任業務橫向聯繫的總指揮，調度警察、衛生、消防、新聞、環保、工務、文化、觀光等市府各局處一同協力籌辦，也加入比賽所在場地行政區安南、歸仁及善化區公所及15所親善接待學校共同努力，市府一直用最嚴謹的態度面對本項賽事，絕對會把台南最好的一面呈現在世界各國代表隊面前，展現台南熱情好客的活力。

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關鍵字：台南,U12,世界盃,少棒賽,郭信良,貽笑國際

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