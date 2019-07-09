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譚雅婷勇奪2019年世界盃射箭賽柏林站銅牌　世界排名晉升第一

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▲譚雅婷勇奪2019年世界盃射箭賽柏林站銅牌　世界排名晉升第一。（圖／新竹市政府提供）

▲譚雅婷勇奪2019年世界盃射箭賽柏林站銅牌。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

2019年射箭世界錦標賽第四戰柏林站於7月1日到7月7日在柏林展開，新竹女將譚雅婷以6比0完勝之姿，射倒大陸選手安琦軒，譚雅婷的世界排名也由第二名來到了第一名，並創造出連續五年進入年終總決賽的紀錄。本次柏林站正巧碰上拿坡里世大運舉辦，女團團員彭家楙出征世大運，柏林站則改由林佳恩與譚雅婷、雷千瑩搭檔，雖未能在下一層奪牌，但雅婷仍舊在個人項目上表現亮眼，奮勇奪銅，個人排名躍升第一。

▲譚雅婷勇奪2019年世界盃射箭賽柏林站銅牌　世界排名晉升第一。（圖／新竹市政府提供）

「調整步伐，繼續努力。」金牌教練倪大智表示，由於賽事的期程相近，選手必須努力克服各地的氣候狀況與調整自己的體能，對於大部分的選手而言都是種考驗，但對於譚雅婷能夠連五年射進總決賽，仍舊是非常不容易的。

「希望能夠打破2016年的銅牌。」譚雅婷於本次賽事穩紮穩打，即使在八強賽就碰上世界金牌「雷母」雷千瑩，親姐妹下手仍是毫不手軟，連續兩局都射出10分箭，取得優勢，惜四強賽0：6不敵南韓，而在銅牌戰碰上中國新疆小將安琦軒，過程中屢屢出現7分箭，譚雅婷穩紮穩打，首局就以2：0輕鬆領先，最後毫無懸念地6：0完封第三種子，銅牌手到擒來。

▲譚雅婷勇奪2019年世界盃射箭賽柏林站銅牌　世界排名晉升第一。（圖／新竹市政府提供）

射下銅牌後，稍早已確定提前取得世界盃射箭賽年終總決賽資格的譚雅婷，積分54分世界排名由第二躍居第一，繼2017年後，再度以世界箭后之姿進軍世界年終總決賽，期待能夠突破2016年年終賽拿到的銅牌，更上層樓再寫新史。

新竹市政府表示，射箭項目是新竹市基層運動的重點項目，感謝體育署的支持與補助4000萬，預定於富禮國中整建射箭館，讓選手的好表現能夠延續，而市府也將持續扎根基層運動推展，從競走運動、拳擊、棒球、射箭、街舞等多元項目上，積極投入更多的資源，協助三級運動項目的發展，在硬體設備上每年投入逾1.7億元改善學校體育設施，希望給予熱愛運動的孩子們更有感的建設，也讓新竹市逐漸成為運動選手的搖籃。

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關鍵字：譚雅婷,射箭,世界盃

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