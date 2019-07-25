銀車違停人行道！身障人士拍照蒐證　車主駛經身旁挑釁：你還能走嗎

▲銀車車主故意挑釁身障網友 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

許多意外都是從不被重視的小違規引起的。一名網友日前在臉書抱怨，一輛銀色車子臨停在人行道上，害他必須從外側繞到馬路上才能繼續自己的路線。車主發現被拍照蒐證後，竟然還對他出言不遜，開身障者的玩笑挑釁，網友們得知後全都罵翻了。

一名身障人士在臉書「爆怨公社」中發文，他表示自己日前行經桃園市桃園區時，發現有輛銀色豐田停在綠色人行道和紅線中間，行動不便的他為了走過去，就必須繞過車子走到馬路中間，相當危險。原PO走過去後決定拍張照為證，剛好被車主看到，對方便不客氣地質問說「幹嘛要照相？我們只是買個東西，我開走讓你過就好。」

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原PO表示，車主不僅一句「不好意思」都沒有，開車經過他的身邊時，竟然還挑釁他「你還能走嗎？」原PO非常生氣，「他看到我要拿手機出來蒐證才趕快開走」，不懂對方為什麼要故意欺負身障人士。

對此網友們都罵翻表示，「直接檢舉了」、「拿身障人士開玩笑真的很要不得」、「身障人士也是人生父母養，這樣被拿來開玩笑真的很不是滋味」、「一定要檢舉，這太惡劣了」、「他雖然外表正常，但腦子不健全」。

另外，也有其他深受困擾的家長順道抱怨，每次很多車子因為一時方便臨停在路口的人行道，害他們要鋌而走險帶小孩從外側繞，有時候後方還會有公車急嘯而過，會嚇到孩子，「連小朋友都會問我，我們不是要走綠色的那個路嗎？」

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