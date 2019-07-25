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地址錯了！外送妹收負評…委屈吐332字心聲　求「有點包容心」：一定送達

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▲▼外送,UberEats,戶戶送。（圖／路透）

▲外送員妹子吐被給負評的心聲。（示意圖／路透）

網搜小組／鄺郁庭報導

美食外送平台正夯，路上經常可見外送員們穿梭車陣的身影，這份工作也成了熱門話題。一名外送員妹子日前因為顧客打錯地址、導致她花比較多時間送達餐點，事後卻被給了負評，讓她忍不住發文吐心聲，談到配送路程中可能會有狀況等等，但外送員都還是會想盡辦法送達餐點，「希望各位有點包容心一點。」

這位外送員妹子在臉書《爆怨公社》表示，身為外送員，他們都會盡快把餐點送到客人手中，雖然10個外送員可能會有1～4個老鼠屎，但也並非全部人都是。她說，配送路程中，難免會遇到事故等狀況，但他們會盡可能想辦法把餐點送達給顧客。

請繼續往下閱讀...

她表示，就算地址標示錯誤，外送員也會致電給客人，若是可處理範圍，一定把餐點送達。「希望各位有點包容心一點」，原PO直呼，或許APP上面顯示的時間會超出送餐時間，「這真的很抱歉，路上隨時都會有危險存在，為了我們安全可能會拖到一點時間。」

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▲▼北捷,燈箱廣告,line music,OWNDAYS,山頂鳥,亞瑟士,asics,森鷗黎漾,小美冰淇淋,百事可樂,Foodpanda。（圖／記者姜國輝攝）

▲美食外送平台正夯。（示意圖／記者姜國輝攝）

接著外送員妹子透露，她日前遇到一個客人，對方不只把地址打錯，在她打電話確認時還擺出很差的態度，「妳把地址打錯，我打給妳、妳態度很差我忍了，時間超過我也默認」，忍不住大吐苦水，「不得不說，好比一家餐廳到妳家可能只要5分鐘，但我們可能要花上快10分鐘多，我們還要迴轉再迴轉呀！今天看到這負評心情無敵差。」

最後她也用hastag隔空喊話外送員同事們，「#還有奉勸一些老鼠屎的司機，不是你的餐點就不要給客人亂配送完畢，因為你的行為而害死好的配送員」。

看到貼文後，網友們紛紛留言給她鼓勵，「謝謝你們，辛苦了」、「真是辛苦了，不要氣餒唷」、「外送員真的辛苦。」還有人安慰「地址都會打錯的客戶也不用期待對方會多體諒」，讓原PO也相當委屈「真的，還被兇了一頓，心裡只有X字。」

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關鍵字：外送員,送餐,爆怨公社

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