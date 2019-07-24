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牆爬雙鉗、長觸鬚「黑色怪蟲」！最大翼展20公分　網嚇：一定搬家

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▲▼雙鉗2觸鬚「惡魔昆蟲」趴牆壁！網友嚇哭：比蟑螂還恐怖。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲牆爬雙鉗、長觸鬚「怪物蟲」，最大翼展紀錄超過20公分。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／趙蔡州報導

「突然覺得蟑螂比較可愛了……」。一名網友日前在臉書「爆廢公社」分享一組照片，內容是牆壁上爬了一隻巨大昆蟲，這隻蟲頭部不但有一對交叉的大鉗子，臉頰兩側還延伸出一條超長觸鬚，加上全身幾乎都呈黑色、褐色的樣子，其他網友看了就直呼：「這根本是異形吧。」

一名網友21日在臉書「爆廢公社」轉貼一隻昆蟲照片，照片中昆蟲的體型相當巨大，而且身軀佈滿突起的顆粒，頭部還有兩條超長觸鬚、一對如彎刀模樣的鉗子以及非常嚇人的口器。原PO就好奇問說：「請問這到底是什麼蟲，如果遇到怎麼辦。」

▲▼雙鉗2觸鬚「惡魔昆蟲」趴牆壁！網友嚇哭：比蟑螂還恐怖。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO在臉書分享恐怖昆蟲的照片。（圖／翻攝自爆廢公社）

照片分享後，立刻引起網友熱烈討論，吸引超過3000條留言，有人說：「遇到這一隻蟲，我一定馬上搬家」、「我終於知道有比蟑螂還恐怖的物種」、「那對鉗子看起來好兇猛」、「蟑螂跟甲蟲的合成體嗎」、「看起來有20公分長」，也有眼尖的網友指出，這隻蟲應該是「蛇蜻蜓」。

根據維基百科介紹，蛇蜻蜓在美洲、亞洲以及南非都有出沒的記錄，台灣則沒有蛇蜻蜓出沒的紀錄。牠們主要棲息在有岩石的乾淨溪流附近，身體長度約7.5公分左右，最大翼展則有超過8英寸（約20公分多）的紀錄，牠們略帶侵略性，主要食物是螞蟻、蒼蠅及其他昆蟲。

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關鍵字：蛇蜻蜓,昆蟲,蜻蜓

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