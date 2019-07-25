小黃司機「蚵仔煎5個270元要嗎」　老闆一算拒絕：他比四川變臉還快

▲原PO貼出自己賣的55元蚵仔煎，讓其他網友直呼「根本就是佛心價」。（圖／翻攝「爆怨公社」臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

桃園一名賣蚵仔煎的老闆分享遇到一名開計程車的客人，拒絕客人「5個蚵仔煎270元」的要求，「我說沒辦法，他臉瞬間變臉！比四川變臉還快。」他認為，「只是覺得5塊你也要殺！還有他的態度就有錢大爺一樣。」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，有沒有做生意碰到這種奇葩大爺？他還原和客人的對話：

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原PO：老闆要吃什麼？

客人：一個蚵仔煎多少？

原PO：55啊。

客人：那麼多錢哦。

原PO：不會啦！有些都賣60、65了。

客人：…那五個270要嗎？

原PO：現在材料都漲價…

▲▼您買的蚵仔煎都多少錢呢？（圖／資料照）

原PO表示，客人當下轉頭就離開，「你今天是老阿婆、老阿公，買東西少5塊，我可能就算了！你自己開小黃跟我減5塊！多賺你5塊，我也不會變暴發戶！林北就是不爽給你減5塊啦！怎樣。」

對此，有網友留言，「老闆，任何行業都會遇到奧客，別想太多」；原PO回「你都沒來看他那臉！我說沒辦法，他臉瞬間變臉！比四川變臉還快。」有人說，「你不爽...客人也可以有選擇啊，買賣不成人情在，又何必生氣埋怨哩！和氣生財囉」；原PO回「我沒生氣！只是覺得5塊你也要殺！還有他的態度就有錢大爺一樣。」

還有人直呼，「55算便宜了啊」；原PO回「是沒辦法！我也很想漲價....怕客人流失。」也有人說，「小吃也要殺價，吃米不知米價，支持老闆，不要慣客人」；原PO回，「熟客也沒有減5塊這件事！不過會比較大份一點點。」

其他人留言，「這心算要很快喔」、「很便宜了還嫌」、「55目前看過是便宜價格的，好多至少要60起跳」、「現在外面看到的價錢都是60、70元起跳？55元根本就是佛心價」。