好市多挑牙刷！「預算有限 」駐場姐秒開酸音量↑　隔貨架跳針：差那些錢嗎

▲原PO到好市多買電動牙刷。（示意圖／記者張一中攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多商品相當多元，是許多台灣人的購物聖地。一名女網友日前要挑電動牙刷，分別看了3000元的O牌、和5000元的P牌產品，這時P牌駐場人員看到，便走過來推薦，原PO先生則是婉拒「預算有限，看這個就好」。沒想到，對方卻開始跟同事抱怨，狂酸「有差那些錢嗎？」而且還越講越大聲，讓原PO相當不舒服。

這位女網友在臉書《爆怨公社》表示，她到好市多挑選電動牙刷，當時和先生在看O牌放在棧板上的商品，同個走道的另一角則是販售P牌超音波系列牙刷，但兩者價格比較起來，O牌是3000多元、P牌5000多元，2人就只看O牌產品。

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「結果P牌的駐場人員（一個短捲髮的中年婦女），就走過來推薦她們牌子」，原PO說，先生便很客氣地婉拒對方「不好意思，因為我們預算有限，所以看這個（O牌）就好」。講完後，2人便走到棧板後面的貨架，但前腳才剛走，卻聽到駐場大姐開始大聲跟同事抱怨。

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▲駐場大姐的聲音，讓2人就算走到貨架後都聽得一清二楚。（示意圖／資料照）

原PO表示，有去過好市多的人應該該都知道，棧板區跟貨架距離很近，「那個中年婦女就站在她們的櫃台區，很故意講的很大聲的跟她同事說很多很酸的話，還一直很大聲重複說什麼『真的有差那些錢嗎？』」。原PO夫妻倆不理會、越走越遠，駐場大姐「還可以大聲到後面去」，讓2人超傻眼。

原PO抱怨，2人也是服務業，卻第一次遇到講話這麼難聽的銷售人員，「後來到樓下真的越想越氣，去結帳時，問了怎麼客訴，也是第一次寫了客訴單……現在想想，為什麼我還忍氣吞聲……」

看到貼文後，其他人也看傻，「我做了七年的駐廠人員,這樣真的是這一行的大忌……應該最快明天就會被換掉了」、「我之前也遇過類似，我是直接請主管出來面對」、「支持客訴，客人買不買跟銷售員講話這麼機車有什麼關係？真是不專業」、「她可以推銷，妳可以不買，但是直接在場間公開批評消費者不買自己推銷的商品是大忌」、「顧客想買什麼牌子的東西，是顧客的權力！」

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