行政院：青年就業方案4年投95億　補助獎金3至10萬元

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者張榮恩攝）



記者陶本和／台北報導

勞動部25日上午於行政院會報告「投資青年就業方案」，行政院長蘇貞昌表示，該方案在4年投入95億元新台幣，提供產業趨勢、職涯規劃、技能發展及就業服務協助。

根據勞動部的報告，在107年青年失業率為8.47%，是整體國人失業率的2.28倍，勞動部針對在校、應屆畢業、失業6個月以上、在職及非典型就業等青年，以4個面向48項措施，4年投入近95億元，預計到民國111年，青年失業率與整體國人失業率的倍數能下降至2倍以下。

對此，蘇貞昌表示，為了讓青年有效投入勞動市場，勞動部統合8個部會資源，從產業趨勢、職涯規劃、技能發展及就業服務等四大面向，依青年各階段需求，提供差異化服務。

蘇貞昌表示，扶助各階段青年的亮點措施，包括：青年參加5+2重點產業培訓，最高補助10萬元、尋職成功就業獎勵金3萬元、在職進修每3年最高補助7萬元，以及企業先僱後訓轉正職最高補助4萬5000元等。

此外，蘇貞昌也要求，應達到預防失業效果，教育部與勞動部必須協力校園導入職涯輔導，以及就業服務資源；另外，針對青年不同的就業需求及早介入，提供政府資源協助，經濟部、科技部等部會也要推動5+2、AI、5G等專案計畫，來創造更多優質就業機會。