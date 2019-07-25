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財訊／林飛帆一腳踏進政治漩渦　從街頭底層到「高層」的距離

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▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／吳雅樂

一件新添購的淺藍色襯衫、深色長褲，搭配咖啡色的皮鞋，太陽花學運領袖林飛帆正為他的新生活納入了一些不同以往的元素。這一天，他在民進黨黨部9樓貴賓室接受採訪，他的身分是—民進黨新任副祕書長。

簽下入黨申請表 對自己的政治契約

從街頭走入黨部，這是一樓到九樓的距離，搭電梯可能不到一分鐘，卻讓他掙扎大半年。昔日社運夥伴、現任中央畜產會副執行長姚量議觀察，林飛帆相當愛惜羽毛，對決定事情也比較「龜毛」，但這個加入民進黨的決定，並不讓人感到太意外，只是這考慮的過程，連姚量議也相當好奇。

「呵呵呵，…就是一個我過去從來沒有想過的決定」，林飛帆抬頭思考了幾秒鐘，回想幾天前簽下入黨申請表的當下，「簽下去的那一刻，有點像是『契約』」，既要完成對自己的期待，也要完成大家的期待。

請繼續往下閱讀...

林飛帆提到，先是民進黨黨主席卓榮泰、祕書長羅文嘉力邀，後有總統蔡英文、府祕書長陳菊與之討論，他才終於確認彼此共識，並替自己立下目標：反外國勢力、打造「非韓家園」，和力挺蔡英文當選。

民進黨黨發言人周江杰認為，從「體制外」或「體制內」推動理念沒有對錯之分，這只是一個選擇。

像他個人，就是認同民進黨「2025非核家園」理念，以及了解推動理念需要政治過程，所以加入政治工作者行列，無違和感地從「綠黨人」轉為「民進黨人」，或許這也是林飛帆認清路徑的方向。

眾所周知，林飛帆與時代力量關係交好，過去也經常批評民進黨。網友在人事案曝光後，第一時間就起底林飛帆的「黑歷史」，包括批評「陳菊、張志軍搞閉門會」、批評前瞻計畫，甚至嗆民進黨說，「就繼續墮落吧」，「我們施壓對象從來不只有國民黨，還有民進黨」等等。

憂全球民粹抬頭 助英防韓延續進步價值

面對這些過往，首先林飛帆坦承，自己無法閃避這些質疑，但也希望那些批評能成為政黨下階段成長的養分。對照蔡英文期待民進黨更包容，其實就是林飛帆希望能在黨內爭取到改革的空間，只是他也不知道自己的「能耐到哪裡」，「做了才知道。」他靦腆的笑容中難掩內心忐忑。

時代力量發言人李兆立認為，林飛帆是否能在黨內改革是一項挑戰，如果他和民進黨沒有談到這點，應該不會答應接任副祕職務。

但為什麼反韓、助英可以成為加入民進黨的一種理由？林飛帆2017年前往英國攻讀第二個碩士學位，就近觀察了英國脫歐過程，感受到全球性民粹問題興起，眼下韓國瑜風潮席捲全台，讓他對台灣未來感到憂心。

此外，林飛帆參加過一次英國工黨年度大會，「分組討論議題、審議式民主模式讓人大開眼界。」其中，有個英國工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）的外圍組織，作為社會政治力，試圖用槓桿原理，先將柯賓推舉為首相，再讓公民意見被實踐，「在我看來，是個新的政治運動形式」。

不難理解，考慮「跳下來」實踐現實政治的林飛帆，在於民進黨的開放性。親近林飛帆的好友觀察：掙扎這大半年才加入民進黨，最讓林飛帆煩惱、想說也說不出口的，是一大票好兄弟都在時力，林飛帆不希望傷害彼此的革命情感。…(本文節自財訊586期，詳全文)

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關鍵字：財訊雙週刊,太陽花,林飛帆,民進黨,社運

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