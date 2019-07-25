快訊／黃國昌批華航謝世謙神隱後卸責：林佳龍也請不動

記者楊蕓／台北報導

國安局官員涉嫌利用總統出訪勤務走私9800條菸，風波延燒第4天。華航董事長謝世謙下午針對此事造成社會紛擾鞠躬致歉，並坦承此次實際數字是銷售10009條。對此，時代力量立委黃國昌痛批，謝世謙從頭到尾推諉卸責、避重就輕，神隱這麼多天，出來開一個「了不起，負責」的記者會，讓人痛心疾首，完全無法苟同。

華航董事長謝世謙下午4時出面說明。謝世謙表示，這次實際數字是銷售10009條，包含預購9274條、機上購買735條，至於改善措施，他說，未來無論專機或VIP包機是菸品不再開放預購、也不會再有機邊交易，以1人1條為限。

針對華航高層的回應，黃國昌下午5時召開記者會，他痛批，謝世謙直到今天終於出面開記者會，「請問震怒的交通部長林佳龍，對於謝董事長記者會的內容滿意嗎？」黃國昌痛批，謝世謙從頭到尾推諉卸責、避重就輕，神隱這麼多天，出來開一個「了不起，負責」的記者會，讓人痛心疾首，完全無法苟同。

黃國昌指出，謝世謙聲稱所有交易都是在飛機上完成交易，屬「境外交易」，「你還在唬外行人喔？」指謝世謙用的完全是航空業的想法，也就是上機之後過卡就稱為境外完成交易，完全迴避早就有人在系統後台登打的事實。

黃國昌說，揭發此事之前，我曾請謝董事長來國會辦公室說明，每一次都請不來，華航派的永遠是公關部協理，但他什麼都說不知情，不然就是「董事長說不能講」，「我小小一位立委，華航董事長根本沒把我放在眼裡，沒有關係，我請不動他，難道林佳龍部長也請不動嗎？」

對於華航聲稱，從訂購、運輸、上櫃的過程中，都是由一般承辦人員執行，黃國昌說「我聽到心涼了一半」，「這是甚麼高層啊，出了事全部推給基層，一般的承辦人員就能這樣做」、「沒有高層授權，基層人員可以做這件事？林佳龍聽得下去嗎？」

針對華航坦承實際數字是銷售10009條菸，黃國昌痛批，謝世謙仍迴避真正關鍵的問題，該上飛機而沒上的貨有三批，一批是吳宗憲的9200條，另外兩批貨呢？請問在哪裡？

▼華航董事長謝世謙為了私菸案鞠躬道歉。（圖／記者湯興漢攝）



▲黃國昌召開記者會回應華航。（圖／記者呂佳賢攝）

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