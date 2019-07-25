影／黃國昌爆免稅菸外還有「兩批貨」　怒轟華航成走私共犯

記者楊蕓／台北報導

國安局官員涉嫌利用總統出訪勤務走私9800條菸，風波延燒第4天。華航董事長謝世謙下午鞠躬致歉，並坦承實際數字是銷售10009條。對此，時代力量立委黃國昌質疑，謝世謙仍然迴避關鍵問題，直指實際的貨品有三批，除了吳宗憲名義的9200條菸，另外兩批貨至今仍找不到，而華航把責任推得一乾二淨，「這不是共犯什麼是共犯？」

華航董事長謝世謙下午4時出面說明，謝世謙表示，這次實際數字是銷售10009條，包含預購9274條、機上購買735條。

▲黃國昌。（圖／記者范綱儀攝）

對此，黃國昌痛批，謝世謙之所以會說出9274條是預購，就是為了迴避真正關鍵問題，也就是我說過該上飛機而沒有上的貨有三批，一批就是吳宗憲名義的9200條，「另外兩批貨在哪裡？」

黃國昌質問，「我公開問過這問題，華航到今天還不敢面對，麻煩林佳龍幫全體國人請教一下，另外兩批貨在哪裡？」為何發生這麼嚴重的事，你們掌握調查權力的人都不緊張，檢調也不緊張，可以負責行政調查的交通部也不緊張，「這兩批貨我坦白告訴大家，我找不到，但這兩批貨存在。」

「這兩批貨在哪裡？誰買的？」黃國昌接著直接點名董小姐、黃小姐，是不是華航員工？有沒有上飛機？他說，她們憑什麼可以買了貨，放在倉庫裡面，這個行為已經是刑事犯罪行為。此外，黃國昌原認為關鍵證物的兩批貨有可能是在五台貨車上，但就他目前掌握的訊息，那五台車並沒有被扣，車上也沒有那兩批貨，「車子什麼時候借的、開的、停在哪？此外，運送私菸的車子屬關鍵證據，為何沒查車子，讓車子卸貨完開走？車子開走後開去哪？」

另外，針對總統專機，都會解除數量上限方便預購，黃國昌直呼可以把責任推得這麼乾淨真是「嘆為觀止」，且超量訂購免稅菸的這些人有菸酒執照嗎？「講好聽點，是協助運輸，難聽點就是協助走私？這不是共犯什麼是共犯？」

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