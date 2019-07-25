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林佳龍喊告　介文汲：將質疑硬栽為抹黑才應道歉

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▲▼林佳龍、介文汲。（圖／記者屠惠剛攝、翻攝介文汲臉書）

▲林佳龍、介文汲。（圖／記者屠惠剛攝、翻攝介文汲臉書）

記者黃巈禾／台北報導

曾任駐紐西蘭代表、前外交官介文汲25日在臉書直指，交通部長林佳龍「也是這件走私案的合理嫌犯之一」。隨後，林佳龍發布聲明強調，介文汲所言實屬造謠抹黑不實言論，已委請律師採取法律行動。對於林佳龍喊告，介文汲痛批，「將質疑硬栽為抹黑造謠，這種亂扣帽子的行為，實已嚴重妨礙我的名譽，請林佳龍公開道歉」。

介文汲在臉書表示，堂堂一個部長，對於他合理評論，居然透過訴訟來恫嚇、箝制人民的言論自由，他要予以嚴厲的譴責，他上一篇貼文寫道林佳龍理論上也是這件走私案的合理嫌犯，其意思是華航歸林佳龍管，這是一個法律常識。

介文汲指出，這次總統府國安團隊和華航、華膳空廚相關人員，共同走私約萬包菸品，其中有多位涉案人士具有民進黨背景，華航也是交通部督導對象，林佳龍身為政務官，本該避嫌，卻在關鍵時刻派政務次長前往華航督導，這種高度爭議的行為，還不准人民質疑，民進黨以為可透過訴訟恫嚇人民，杜悠悠之口？

介文汲認為，這次總統府國安團隊和華航、華膳空廚涉嫌的走私案，既然已進入司法調查階段，交通部就應該放手，讓檢調在無干擾下進入華航內部調查蒐證，這也是法律常識，而林佳龍在此時派政次進駐華航東查西查，「我提出質疑是否是要淹滅證據或是蒐尋可切割蔡及民進黨的機會，是疑問句，且是我心中真切的質疑。」

介文汲還說，自己從事公職數十年，起草撰擬過重要文件不計其數，用字遣詞均受過嚴格法理訓練，就事論事，從不污衊他人，更不會造謠抹黑；林佳龍辦公室的聲明對法律常識的陳述與污衊混為一談，「將質疑硬栽為抹黑造謠，這種亂扣帽子的行為，實已嚴重妨礙我的名譽，請林佳龍公開道歉，我自當會委請律師悍衛我的法律權利，我相信這一切，自有公斷！」

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關鍵字：林佳龍,介文汲,私菸,國安,華航

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