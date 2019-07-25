出兵？選前推新書引遐想　柯文哲笑：要選舉就寫《光榮國家》

記者楊亞璇／台北報導

2020總統大選激烈，隨著藍綠候選人的出線，台北市長柯文哲的動向備受關注。柯文哲將於8月底、9月初推出新書《生死之間》，由於柯文哲曾透露，他向來都在選舉前推新書，因此引發遐想。對此，柯文哲25日出席準公共幼兒園記者會被問及此事，強調書名叫《生死之間》，就已經跟選舉無關，還笑說自己要是跟選舉有關就寫《光榮國家》。

柯文哲表示，他離開台大就有想說，要把當外科醫生30年，處理過這麼多死亡或是生離死別的故事寫下來，後來當市長沒時間，「有一次遇到（城邦出版社執行長）何飛鵬，他很想寫我一本書，他問我說有沒有書想寫，我說我很想寫總結當外科醫生30年經驗」。

柯文哲強調，所以書名叫《生死之間》，就已經跟選舉無關，要跟選舉有關就寫《光榮國家》，所以跟選舉完全無關。另外，新書推出後將舉行簽書會，順勢全台跑透透打書，柯則是說，「要看有沒有時間。」

柯文哲是否投入2020選戰備受關注，他24日在節目中做決定的時間點鬆口表示，「很誠實地講應該是9月1號」。柯文哲25日解釋，9月17日是最後期限，但是連署也不是123然後就2000個連署點，沒那麼容易，要佈置連署點還要前置作業，所以表面上是9月17日，但不可能拖到9月17日，到那天就說要2000個連署點就變出來，沒有那麼容易。

至於是否會以記者會方式宣布，柯文哲表示，等我想要選再跟你講說怎麼宣布。

▲柯文哲出席準公共幼兒園記者會。（圖／記者宋良義攝）