Google新推出Gallery Go！ 　更快更省更輕薄的Google相簿

▲Google Gallery。（圖／翻攝自YouTube／Google Photos）

記者陳心怡／綜合外電報導

Google相簿是非常強大的相片整理程式，集結修圖編輯、雲端備份、AI 辨識、智慧鏡頭等功能於一身，且隨時都在進化。Google稍早確認Google相簿已超過10億用戶人數，成長快速，相比之下，旗下的郵件服務Gmail卻花了12年才達到10億的下載數。

對於某些行動網路不甚發達的地區來說，必須仰賴數據的強大功能的Google相簿就較難發揮，因此現在有了一個輕量版的Google相簿誕生：Gallery Go。

Gallery Go是Google推出的一款新應用程式，是專為Android Go系列手機所設計。Gallery Go將根據人物、地點和檔案等內容自動分類，也加入容易使用的編輯工具，像是濾鏡、自動增強、裁剪和旋轉等功能。

Gallery Go是輕量的應用程式，它的大小不到10MB，遠低於Google相簿的70MB。由於Gallery Go佔用空間小、整體操作速度也更快，算是把「簡單好用」展現得淋漓盡致。

更重要的是，Gallery Go可以離線使用，無需任何類型的網路連接，由於部分發展中國家的用戶無法使用普遍的Wi-Fi網路，行動網路數據的成本也非常高，因此對於這些用戶而言是一項優勢。

Gallery Go現在已經可以在Google Play商店下載，只要是Android 8.1或以上的作業系統都能使用，但部分功能並非在所有國家地區都可以使用。