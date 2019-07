10歲男童遭狠父禁錮恐怖屋！　鐵鍊銬脖...飢餓逃超市瘋狂大吃

▲脖子上銬著鐵鍊的男童出現在超市,把大家都嚇了一跳。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

俄羅斯一名10歲男童遭父親懲罰,用鐵鍊囚禁在家中多日,飢餓的他日前成功逃脫到附近一超市找食物,脖子上還銬著鐵鍊的可憐模樣立刻引來注意,工作人員上前詢問關心才意外揭發真相,目前已在警方保護之下送去醫院檢查。

克拉斯諾達爾市區(Krasnodar) Velikovechnoye村的一間超市,突然出現一名脖子上被銬著鐵鍊的男童,從監視器畫面可看到,飢腸轆轆的他直接把貨架上的食物拿來吃,對眼前這幕感到震驚的超市工作人員上前關心,才知道他被父親鎖在家中虐待的真相。

名叫吉洪(Tikhon)的男童十分害怕會再被送回家中,一直懇求超市員工不要和他父親連絡,只要報警就好。吉洪脖子上的鐵鍊後來在消防人員協助之下終於解開,他表示,爸爸時常會把他銬在地窖、棚屋或是家裡的散熱器上,當天因為父親要送即將臨盆的繼母去醫院,他才有機會逃脫。

一直和父親以及繼母同住的吉洪,母親維多利亞(Viktoria)聽聞消息後,提出希望能把他接來一起生活的要求,「我非常擔心他的命運,我希望他能和我在一起,而不是繼續待在他宛如暴君一樣的爸爸身邊。」

吉洪送醫接受檢查後,目前仍在社會康復中心接受治療,老師們也表示,之前曾多次向當局表達他們的擔憂,但一直沒有獲得重視。吉洪的父親與繼母也被要求接受偵訊,但他們強調是吉洪自己用鏈子鎖住自己,本案相關調查仍在進行中。

Boy, 10, found chained by neck with shackles after escaping house of horrors https://t.co/RS8iGoQV7x pic.twitter.com/FtIad3D6us