快訊／恐同仇女對話流出　波多黎各總督羅賽洛宣布下台

▲波多黎各總督羅賽洛宣布下台。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

根據外媒最新消息指出，美國屬地波多黎各總督羅賽洛（Ricardo Rosselló）在當地時間24日提出辭呈，自8月2日生效。他先前與核心圈的對話內容曝光，使用恐同、仇女等語言，還嘲笑颶風瑪莉亞的受害者，引起民眾上街抗議要求他下台。

羅賽洛當地時間24日晚間宣布辭職，將於8月2日正式生效，法務部長瓦茲蓋斯（Wanda Vazquez）預計接任他的職位。事實上，波多黎各經歷13年經濟衰退，2017年遭受天災後，恢復進度一直相當緩慢，民眾早就不滿執政者長期貪腐。

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波多黎各新聞調查中心先前公開羅賽洛與核心圈的對話內容，他使用恐同、仇女語言，甚至嘲笑颶風瑪莉亞的受害者。數千人來到首都聖胡安（San Juan）街頭，氣憤要求羅賽洛下台。

羅賽洛過去與親信間的對話先前被揭露，他們羞辱女性、身障人士還有2017年颶風瑪麗亞的災民。同時，羅賽洛政府幾名成員近期還以貪腐指控被聯邦官員逮捕。

40歲的羅賽洛起初一直否認他要下台的傳聞，他21日表示明年不會競選連任，並會辭去黨內領導職務。醜聞爆發後，他上周表示，「我犯了錯誤，我道歉，對於每位波多黎各的男女，我聽見你們的聲音。」

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