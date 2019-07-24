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2男為詐團地下匯兌非法洗錢逾1.4億　爽領18萬元卻挨告

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▲藍姓與張姓男子幫詐騙集團用「支付寶」點數從事地下匯兌洗錢逾億元，爽領18萬元卻吃上官司。（示意圖／視覺中國CFP）

▲藍姓與張姓男子幫詐騙集團用「支付寶」點數從事地下匯兌洗錢逾億元，爽領18萬元卻吃上官司。（示意圖／視覺中國CFP）、

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市藍姓與張姓男子透過大陸地區「支付寶」從事地下匯兌，從2016年與2017年收受詐騙集團匯入台幣再讓對方在中國取得「支付寶」點數兌換人民幣，成功為詐團洗錢1億4000餘萬元，2人從中獲利18萬餘元，檢方偵結依違反銀行法將2人提起公訴。

檢警調查，警方日前查獲余姓男子組成詐騙集團，透過「猜猜我是誰」、「好久不見」等騙術騙取被害人購買遊戲點數，詐騙集團將點數變現為台幣後，透過29歲藍姓男子與36歲的張姓男子非法經營的地下匯兌管道，將錢送往中國兌現為人民幣。

檢方查出，藍、張2人從2016年12月起至2018年9月，2017年8月起至2018年5月間，分別幫詐騙集團成功進行數十次地下匯兌，完成高達1億4389萬1087元的非法地下匯兌，事後，藍男收取千分之一利潤，即10萬1628元，張男收取千分之二利潤，獲得8萬4526元，2人總計獲得約18萬餘元。

桃檢指揮刑事局偵辦追查發現，藍、張2人明知未經主管機關許可經營銀行業務，不得經營辦理國內外匯兌業務，但卻透過交易網站「支付寶」點數，進行地下匯兌並幫詐騙集團洗錢，已明顯違反銀行法，檢方24日偵結將藍、張依違反銀行法提起公訴。

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關鍵字：2男,詐騙集團,非法地下匯兌,支付寶,銀行法

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