曾留下輕生訊息…妻抱走3歲兒搞失蹤　他心急如焚報警協尋

▲生母在百貨遊樂區陪3歲兒玩，卻突然抱走搞失蹤，已逾1週無音訊。（圖／翻攝自臉書《全國協尋專頁》）

記者孫于珊／新北報導

一名30歲的蕭爸爸7日上午7時40分到新北市汐止區橫科派出所報案稱，25歲的廖姓妻子於6日下午3時許，從高雄市左營區高鐵路上的一間百貨公司10樓帶走他的3歲兒子，加上廖妻曾留下輕生訊息，深怕小孩會遭遇不測，蕭爸爸也於小孩被帶走的當晚8時42分，至高雄市政府警察局左營分局博愛四路派出所報案，通報緊急協尋。

據了解，住在高雄的蕭爸爸與住在台中的廖妻兩人正在打離婚官司並爭孩子監護權，但兩人為了孩子，一家人還是會相約見面。不料，6日約在高雄一間百貨10樓遊樂區，卻發生媽媽抱走孩子搞失蹤的事情，令蕭爸爸急得報警，男童姑姑也透過臉書《全國協尋專頁》，希望盡快找到男童。

孩童被生母帶走至今已一星期了，警方透過定位發現，母子出現在汐止區宜興街59巷，且方圓500至800公尺內都是熱點。蕭爸爸向警方稱，該地點可能是廖妻投靠的男性友人住家，橫科所員警陪同蕭爸爸及其家屬至宜興街大樓尋找，並會同該社區主委逐戶詢問，但均未發現有廖妻及男童行蹤，便隨即調閱大樓監視器並派員到附近訪查、巡視，但也無所獲。蕭爸爸向員警表達感謝後，即自行離去。

蕭爸爸及其家屬一天沒有孩子消息，就沒有一天安心，姑姑更描述出男童身高約97公分、體重16公斤，頭大、眼睛也大；而廖女身高約155至160公分，體型胖碩，希望大家幫忙協尋。

▼警方透過定位發現，生母出現在汐止區宜興街59巷附近。（圖／翻攝自臉書《全國協尋專頁》）

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