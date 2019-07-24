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桃園男無故踹機車！店家追上問「慘遭連刺5刀」　鄰驚恐：他常帶刀閒晃

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▲前桃園市蘇姓議員去年選舉時，疑涉入賄選遭檢舉，桃園地檢署今以違反公職人員選罷法起訴。（圖／記者沈繼昌攝）

▲簡姓男子今年6月間在桃園區某中古車行無故踹車，店員質問遭簡持水果刀連刺5刀險送命。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市簡姓男子今年6月間在桃園區某家中古車行前，無故向停放待售的中古車猛踹，隨後轉身離去，呂姓員工上前質問原委，簡竟持預藏水果刀向呂連刺5刀，車行其他同事出面壓制報警處理，呂右肩、前胸等處被刺重傷送醫急救撿回一命。簡男偵訊辯稱躁鬱症發作很氣憤，檢方偵結依殺人未遂罪嫌提起公訴。

檢警調查，50歲的簡姓男子於今年6月13日上午9時58分，經過桃園區永安路某家中古車行前，突然猛踹陳列的中古車，巨大聲響引起車行呂姓員工注意，簡踹車後轉身離開，呂追上前質問簡為何踹車？簡竟以預藏水果刀向呂猛刺5刀，車行同事發現後連忙制止並壓制簡男報警處理。

呂男被緊急送醫急救，但右肩、右前胸壁、後背部等處有撕裂與血腫等傷勢，所幸未傷及要害，經急救後撿回一命；簡男在偵訊時辯稱自己當時躁鬱症發作很氣憤；車行2位同事指證簡男當時砍殺經過，確實有致人於死意圖，另有路人指稱，簡男經常帶著水果刀在附近閒晃，似乎蓄意已久。

檢方認為，簡男持刀連刺被害人5刀，殺人犯意明顯，在醫院提出驗傷紀錄與警方提出監視畫面等證據佐證，24日偵結依殺人未遂罪嫌將簡男提起公訴。

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關鍵字：男子,水果刀,車行員工,躁鬱症,殺人未遂

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