鬼月玩水！香腸攤老闆提醒：在抓交替了　女同學突下沉…一周後遺憾消息

▲原PO說，每年都會抓交替的這件事，在她被罵慘的同時，也許在大家心中留下寧可信其有的印象。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pexels）

記者陳俊宏／綜合報導

8月1日鬼門開，長輩總會叮嚀農曆7月別到海邊、溪邊玩水，以免被抓交替。一名女網友分享曾鬼月玩水，被香腸攤老闆提醒「在抓啊哦！卡小心咧」，結果她真的溺水，且一周後聽到遺憾的消息，「頓時敎室安靜了許久，不知怎麼形容那種複雜的感覺。」有人直言，「香腸攤老闆真好心，點破他要擔的，我如果真的看出來也不敢說。」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團發文表示，來說一個鬼月就要去烤肉玩水的故事，在她還是學生時大家相約出遊，就在出發前一晚做惡夢，夢見在綠色溪水裡，有雙發紅的眼睛盯著她看，看得她睡眠不足。

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原PO指出，起床時告知室友這件事，自己覺得有點毛，但哪管那麼多，到了溪邊，「入口處的香腸攤老闆在我走階梯下去時，用台語對著我說：在抓啊哦！卡小心咧～」

▼許多人夏天都喜歡玩水消暑，也常傳出溺水意外。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

「我和室友互看了一眼....本來不打算下水，室友也提醒」，原PO說，但看水中的男生玩得超開心，就也跟著下水，快游到對岸時，突覺得身體往下沉又抓不到同學，開始吃水、揮舞雙手掙扎，「我看到四周同學在想辦法救我，岸上別的人也開始注意，但我一直往下沉...」

原PO回憶驚險過程，「忽然可以呼吸了，卻看到同學被我壓在水裡咕嚕咕嚕地吐著水泡，表情很痛苦，我心想與其害死他，那菩薩我跟祢走吧～就鬆手讓自己往下沉。」

「我⋯再張開眼是自己游回岸上了，怎麼回去的沒有記憶」，原PO表示，「大家狂罵我假溺水，烤肉也吃不下，喝水都喝飽了」；要回家時又經過香腸攤，聽到老闆說「不是跟妳說了！」

▼原PO說，游到一半突覺得身體往下沉，開始吃水、揮舞雙手掙扎。（圖／達志／示意圖）

原PO指出，她和室友聽完沉默，當天回家很早就睡，在夢裡一直阻止室友開門，害怕祂跟回來，就這樣反覆三天，且她和救她的同學事後都生病一段時間；過了一周，學校廣播禁止去某溪邊玩水、注意安全，有個學弟在同一個地方溺斃。

「頓時敎室安靜了許久，不知怎麼形容那種複雜的感覺」，原PO說，每年都會抓交替的這件事，在她被罵慘的同時，也許在大家心中留下寧可信其有的印象，「至今還不知道香腸攤老闆為何只對我說，雖然事先已感應到危險，但還是鐡齒。」

對此，有網友認為，香腸攤老闆「一直在點妳了，還不知道，差點變成遺憾，才是痛苦愧疚的人生。」原PO回，「鐵齒耳朵硬就這樣，遇多了就謙卑了。」

還有人直言，「香腸攤老闆真好心，點破他要擔的，我如果真的看出來也不敢說。」原PO回，「我陰陽眼的朋友會婉轉地說…」